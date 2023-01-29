مفاجأة.. أحمد القندوسي يضع إمام عاشور في مأزق.. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تلقى عرضا بقيمة 3 مليون دولار من ميتلاند الدنماركي.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك يدرس عرض رحيله بسبب العرض المغري، رغم تحفظ أسامة نبيه المدير الفني على إمكانية رحيله".

وأضاف أمير هشام: "الزمالك كان يرغب في ضم أحمد قندوسي لاعب وفاق سطيف الجزائري السابق والمنتقل حديثًا إلى الأهلي، وكان الاتجاه الموافقة على رحيل عاشور حال ضم اللاعب الجزائري، ولكن الأمور عادت إلى نقطة الصفر مرة أخرى، ومن الوارد أن يخرج عاشور للاحتراف الخارجي".

واختتم: "القلعة البيضاء تقترب من ضم عبدالله السعيد لاعب بيراميدز، وهناك رغبة متبادلة بين الطرفين، والاتفاق سوف يتم خلال الساعات القليلة المقبلة".