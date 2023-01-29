نابولي يهزم روما 2-1 ويواصل صدارته للدوري الإيطالي

نجح فريق نابولي في الفوز على نظيره روما، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الأول عن طريق أوسيمين في الدقيقة 17، ثم تعادل روما عن طريق لاعبه شعراوي في الدقيقة 75.

وسجل جيوفاني سيميوني الهدف الثاني في الدقيقة 86.

وجاء تشكيل نابولي كالتالي:

ميريت، دي لورينزو، رحماني، كيم، ماريو روي، انجيسا، لوبوتكا، زيلينسكي؛ بوليتانو، أوسيمين، كفاراتسخيليا.

جاء تشكيل روما كالتالي:

روي باتريسيو - مانتشيني، سمولينج، إيبانييز - زاليفسكي، ماتيتش، كريستانتي، بيلجريني، سبينازولا - ديبالا وأبراهام.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق نابولي صدارة الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، بينما يأتي فريق روما في المركز السادس برصيد 37 نقطة.