استثمار.. مجدي عبد الغني يعلق على احتراف نجم الزمالك

علق الإعلامي مجدي عبد الغني، علي احتراف نجم الزمالك إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مجدي عبد الغني، في تويتة له: “أحيي إدارة الزمالك بعد موافقتها على رحيل إمام عاشور ، كويس جدًا أنه هيخرج دلوقت وتستفاد منه ماديًا وهو في أفضل مستواياته ، 90 مليون جنية في لاعب استثمار ممتاز”.

وأعلن إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، رغبته في الرحيل عن صفوف الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وخوض تجربة إحتراف جديدة في الدوري الدنماركي.

ويشار إلى أن هناك عرضا احترافا خارجيا وصل من أحد الأندية الدنماركية وتحديدا فريق ميتلاند، لإمام عاشور لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وقال إمام عاشور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “أرغب في خوض هذه التجربة، هذه فرصة لن تتكرر”.

وتابع إمام عاشور باكيا على الهواء: “نادي الزمالك بيتي وتحت أمرة في أي وقت، مادي الزمالك صاحب الفضل عليا وتربيت فيه، وسأعود إلى بيتي مرة أخرى".

وأضاف عاشور في حديثه قائلا: “لاعبي الزمالك هم إخواتي وأتمنى لهم الانتصارات في المباريات المقبلة”.

وعن عودته من الاحتراف على النادي الأهلي الغريم التقليدي للزمالك، قال إمام عاشور: “لن ألعب في مصر لغير نادي الزمالك”

أبرز تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “بالفعل إمام عاشور تلقى عرضا من الدوري الدنماركي عبر بوابة نادي ميتلاند منذ أسبوع”.

وتابع مرتضى منصور حديثه “إمام تحدث معي بشأن هذا العرض وهو يريد الرحيل عن نادي الزمالك، لكنني أرفض رحيله والنادي متمسك به”.

وأضاف: “قلت لإمام عاشور اقعد وهعملك عقد محترم ، لأن اللجنة السابقة بقيادة حسين لبيب لم توثق عقده الجديد لكنه يتمسك بالرحيل.

