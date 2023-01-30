قرار شجاع.. مهيب عبد الهادي يعلق علي احتراف نجم الزمالك

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، علي احتراف نجم الزمالك إمام عاشور، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب مهيب عبد الهادي، في تويتة له: “قرار احتراف إمام عاشور قرار شجاع ياريت كل الاندية تعمل زي الزمالك”.

وكشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، موقف إمام عاشور من الرحيل عن النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبل.

ويشار إلى أن هناك عرضا احترافا خارجيا وصل من أحد الأندية الدنماركية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة ستدرس الأمر مع إدارة الكرة وإن كانت هناك صعوبة في رحيل اللاعب في الوقت الحالي لعدم وجود بديل، خاصة أن عاشور من العناصر الأساسية بالفريق.

وقال مرتضى منصور في تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: “بالفعل إمام عاشور تلقى عرضا من الدوري الدنماركي عبر بوابة نادي ميتلاند منذ أسبوع”.

وتابع مرتضى منصور حديثه “إمام تحدث معي بشأن هذا العرض وهو يريد الرحيل عن نادي الزمالك، لكنني أرفض رحيله والنادي متمسك به”.

وأضاف: “قلت لإمام عاشور اقعد وهعملك عقد محترم ، لأن اللجنة السابقة بقيادة حسين لبيب لم توثق عقده الجديد لكنه يتمسك بالرحيل.