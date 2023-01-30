يجتمع مع الإدارة.. قرار عاجل من إمام عاشور

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، يجتمع حاليًا مع إدارة النادي لحسم رحيله في يناير الجاري.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اللاعب في طريقه للرحيل إلى ميتلاند الدنماركي، واجتماعه الحالي لحسم كل الأمور".

وأضاف أمير هشام: "ناصر منسي لاعب الفريق الجديد، يتواجد أيضًا في الوقت الحالي داخل النادي، من أجل الحصول على مقدم تعاقده".

ويشار إلى أن هناك عرض احتراف خارجي وصل من أحد الأندية الدنماركية لإمام عاشور لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الإدارة ستدرس الأمر مع إدارة الكرة وإن كانت هناك صعوبة في رحيل اللاعب في الوقت الحالي لعدم وجود بديل، خاصة وأن عاشور من العناصر الأساسية بالفريق.