قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حملات رقابية على الأسواق.. قرار عاجل من التموين بشأن أسعار الخبز الحر
بكام رغيف العيش والفينو.. التموين تعلن الأسعار الرسمية وتحذر المخالفين
وزير النقل مهنئا الرئيس السيسي بانتصار أكتوبر: ستظل واحدة من أعظم صفحات التاريخ المصري
زيلينسكي: مسيرات روسية استهدفت سفينة اندلعت فيها النيران في البحر الأسود
ولي الأمر برأها.. القبض على المتهمة بالتعدي على طفل في الإسماعيلية
يمنح الكرة الذهبية لمدربه.. سباليتي يشيد بمحمد صلاح
زيادة أسعار الذهب في منتصف التعاملات
الوزراء: مصر ترسخ مكانتها كمركز إقليمي للتجارة والتصنيع والخدمات اللوجستية
«أسوشيتد برس»: جنود و عائلات قتلى تطالب الجيش الأمريكي بكشف ملابسات هجوم إيراني بمسيّرة في الكويت
الداخلية تضرب البؤر الإجرامية.. مصرع 8 عناصر وضبط مخدرات وأسلحة بـ152 مليون جنيه
ليست في مدرسة.. ضبط المعلمة صاحبة واقعة ضرب تلميذ
البورصة المصرية تتراجع جماعيًا بختام تعاملات اليوم.. ضغوط بيعية تفقد السوق 24 مليار جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

10 آلاف دولار.. تعرف على الحد الأقصى للنقد الأجنبي عند مغادرة مصر

نقد أجنبي
نقد أجنبي
أميرة خلف

حدد قانون البنك المركزي ، ضوابط حمل النقد الأجنبي عند دخول البلاد أو مغادرتها، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية، وذلك في إطار تنظيم حركة النقد والحفاظ على سلامة التعاملات المالية.

ونصت المادة 213 من القانون على أن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع القادمين، على أن يتم الإفصاح عنه من خلال الإقرار المعد لهذا الغرض إذا تجاوزت قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

الحد الأقصى للنقد عند مغادرة البلاد

وأجاز القانون لجميع المسافرين إلى الخارج إخراج النقد الأجنبي، بشرط ألا تتجاوز قيمته 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

كما سمح للمسافر عند مغادرة البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ التي سبق له الإفصاح عنها عند الوصول، وذلك إذا كانت قيمتها قد تجاوزت 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى.

 أجاز القانون للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود 10 آلاف جنيه مصري، كما حظر إدخال النقد المصري أو الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.

عقوبات المخالفين


حدد القانون عقوبات مشددة لمخالفة أحكام المادة 213، حيث يُعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن قيمة المبلغ محل الجريمة ولا تجاوز 4 أمثال قيمته، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى، ويُحكم بمصادرتها، وفي حال عدم ضبطها، يُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها. 

قانون البنك المركزي البنك المركزي النقد الأجنبي عقوبات حبس غرامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة

3 أيام إجازة بأمر الحكومة.. موعد عطلة 6 أكتوبر وهؤلاء محرومون منها

البنزين

بعد بيان البترول.. أسعار البنزين والسولار اليوم

محمد هاني

كواليس مفاوضات محمد هاني مع بيراميدز

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026

جدول امتحانات شهر أكتوبر 2026 لطلاب المدارس .. ينطلق رسمياً يوم 18

حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ماذا حدث بين حسام حسن وحمزة عبد الكريم بعد ودية مصر وجنوب أفريقيا؟

ترامب

مخطط ترامب الخطير وخبايا الاجتماع السري.. قصف إيران بقوة رهيبة ونشر قوات برية

حسام حسن

علاء ميهوب يهاجم حسام حسن: أنت مدير فني فقط

ترديد الأذكار

هل الذكر بالقلب دون تحريك الشفتين له ثواب؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

انتهاء أعمال البنية التحتية وتجهيز مداخل ومخارج السيارات.. ومد كابلات منظومة كاميرات المراقبة الحديثة

بورسعيد تواصل تطوير واجهتها الحضارية.. ساحة النصر تقترب من الظهور في ثوبها الجديد

جهود المجلس القومى للمرأة

محافظ أسوان يتابع جهود القومى للمرأة لتمكين السيدات والفتيات وتعزيز الوعى المجتمعى

جهود متنوعة

أسوان.. 121 نشاطا متنوعا لتعزيز الوعي والارتقاء بجودة حياة المواطنين

بالصور

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة تسبب التسمم الغذائي

تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي
تحذير من تذوق عجينة الكيك قبل التسوية.. بكتيريا خطيرة قد تسبب التسمم الغذائي

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا تسبب القيء والإسهال

تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال
تحذير من إعادة تسخين الأرز.. بكتيريا قد تسبب القيء والإسهال

لقاء الخميسي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير لها

لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها
لقاء الخميسي تخطف الانظار فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان بولكا دوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد