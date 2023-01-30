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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طبق شهير للمصريين.. يسبب السرطان وأمراض خطيرة

صدى البلد

تعد المخللات من الأطباق الشهيرة لدى المصريين بجانب أي طعام ، فهي تعد من المواد الغذائية التي يكثر استعمالها خصوصا في موائد الطعام الشرقية، وهي تعتبر من فاتحات الشهية وكمقبلات، إلا أن احتوائها على نسبة مرتفعة من الملح والخل والحامض وبعض المواد الحافظة يجعل مضارها أكثر من منافعها.

 

لذا قدم الدكتور احمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ صدى البلد ،مخاطر المخللات التي تحتوي على النتريت ويمكن أن تسبب السرطان.

 

وأكد خبير التغذية أن المخالاة تحتوي المخللات غير المخزنة بصورة سليمة على نسبة عالية من الفطريات التي تعد مواد سامة على الجسم وخاصة أنها تعود بضرر شديد على خلايا الكبد وعضلات القلب والجهاز العصبي والكليتين والعضلات بشكل عام، كذلك فإن تناول المخللات يساعد على الإصابة بالتهاب القولون ومن أعراضه المرضية: الإسهال والغازات وآلام في البطن والتقيؤ والإرهاق العام والصداع.

 

و تابع:"تأثيرها سلبي على مرضى ارتفاع ضغط الدم كونها تحتوي على أملاح زائدة، الأمر الذي يضطر المريض عند تناولها إلى شرب كميات كبيرة من السوائل ما يؤثر سلباً في المصابين بهبوط أو مشاكل في القلب بشكل خاص".

المخلالات اضرار المخلالات

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