عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أهالي كفر الشوبك بالقليوبية ينظمون رحلة إلى معرض الكتاب.. التفاصيل

خروج اتوبيسات أهالي
خروج اتوبيسات أهالي قرية كفر الشوبك بالقليوبية لمعرض الكتاب

قال الدكتور كمال سالم، صاحب فكرة خروج أوتوبيسات أهالي قرية كفر الشوبك بالقليوبية لمعرض الكتاب، إنهم عبارة عن جمعية تهتم بكل الأعمال الخيرية ومساعدات عينية وللمرضي وتوفير أدوية وعمليات جراحية.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن الجمعية تحاول أن تنشط فى المجال الفني والثقافي، موضحا أنه يتم عمل مسابقات دورية للأطفال فى القري.

 

وتابع أنه أتت الفكرة فى زيارة معرض الكتاب بالقاهرة الجديدة، وأصبحت المواصلات صعبة وبالتالي انخفاض أعداد الزائرين إلى المعرض، ومن هنا أتت فكرة الرحلة إلى المعرض.

معرض الكتاب أهالي قرية كفر الشوبك القليوبية قرية كفر الشوبك الأعمال الخيرية عمليات جراحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

مفاجأة| مجلس الزمالك يبحث عودة فيريرا.. وتعليق مثير من أسامة نبيه

ترشيحاتنا

تحذير ورسالة طمأنة.. عاجل ومهم من الحكومة بشأن شراء الذهب وتوافر الدولار

مدبولي : تحقيق خطة تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي العام الجاري

سعر الصرف المرن .. تعهّد من الحكومة بشأن العملة المحلية

مدبولي: نُخطط لتحقيق معدلات نمو بواقع 5% و6% خلال عامي 2024 و2025

ملقاة في أحد الشوارع| التصريح بدفن جثة طفل حديث الولادة بالمطرية

قتلت موالين لإيران | كواليس قصف طائرات مجهولة مدنًا حدودية شرق سوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبن به "دهن الخنزير" يباع بالأسواق ويثير السوشيال ميديا.. تفاصيل

تمتلك كوافير.. قصة البلوجر فتاة العباية بسمة حجازي والسبب في القبض عليها

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ