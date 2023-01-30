أهالي كفر الشوبك بالقليوبية ينظمون رحلة إلى معرض الكتاب.. التفاصيل

قال الدكتور كمال سالم، صاحب فكرة خروج أوتوبيسات أهالي قرية كفر الشوبك بالقليوبية لمعرض الكتاب، إنهم عبارة عن جمعية تهتم بكل الأعمال الخيرية ومساعدات عينية وللمرضي وتوفير أدوية وعمليات جراحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولي"، أن الجمعية تحاول أن تنشط فى المجال الفني والثقافي، موضحا أنه يتم عمل مسابقات دورية للأطفال فى القري.

وتابع أنه أتت الفكرة فى زيارة معرض الكتاب بالقاهرة الجديدة، وأصبحت المواصلات صعبة وبالتالي انخفاض أعداد الزائرين إلى المعرض، ومن هنا أتت فكرة الرحلة إلى المعرض.