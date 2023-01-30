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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

طقس الغد.. أمطار تصل إلى القاهرة وتقلبات جوية |تفاصيل

صدى البلد

قال الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ، إن هناك حالة سريعة ومؤقتة من التقلبات الجوية تبدأ من اليوم، الإثنين؛ وذلك وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة

وأضاف "فهيم" خلال تصريحات له، أن هناك انكسارا واضحا فى درجات الحرارة على كل أنحاء الجمهورية؛  لتصل درجة الحرارة إلى 20 °م نهاراً وتكون حول الـ  6-8   °م  ليلاً في معظم الأنحاء. 

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سقوط الأمطار 

أما  الأمطار، فأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنها "تبدأ من اليوم الاثنين أمطار خفيفة متقطعة في مناطق شمال الدلتا ( كفر الشيخ – الإسكندرية – البحيرة – شمال الدقهلية – دمياط).

الطقس غدا 

كما كشف مدير مركز معلومات تغير المناخ، عن أماكن سقوط الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء 31 يناير – 1 فبراير 2023، حيث تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الدلتا ومعظم محافظات الدلتا ومتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس.

الشبورة المائية

وتابع “تظهر الشبورة صباحاً في بعض مناطق الوجه البحري والطرق السريعة، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الساحل الشمالي الغربي ومناطق الدلتا”.

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