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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. فعاليات أمسية ابتهالية كبرى بمسجد السيدة نفيسة

مسجد السيدة نفيسة
مسجد السيدة نفيسة

تعقد وزارة الأوقاف، أمسية ابتهالية كبرى، والتي تقام بالمساجد الكبرى والجامعة وآل البيت، وذلك ضمن فعاليات الإنشاد والابتهال الديني، حيث تقام أمسية اليوم، برحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، أمسية كبرى لكبار المبتهلين.

كبار المبتهلين في أمسية دينية 

وتنقل وزارة الأوقاف عبر منصتها الرسمية وقائع البث المباشر للأمسية الدينية التي يحيها كبار المبتهلين.

الابتهال الديني المنضبط

ويعد الابتهال الديني المنضبط بقواعد اللغة العربية أحد أهم وسائل الدعوة، ويسهم في تنمية الحس الروحي والإيماني، بحسب تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكدها خلال لقائه بكبار المبتهلين بديوان عام الوزارة منتصف الشهر الجاري.

وزير الأوقاف شدد خلال اللقاء على أن الصوت الندي وانتقاء الكلمات والمعاني المؤثرة والهادفة في الابتهال الديني لهما أثر بالغ في الوصول إلى قلب وعقل المستمع، موضحًا أن التعاون والتنظيم الجيد يخرجان العمل بشكل فعال ومؤثر.

 وأكد وزير الأوقاف أن وزارة الأوقاف كما تدعم المقارئ القرآنية تلاوة وتجويدًا فإنها تدعم فن الابتهال الديني ، وقد أعلنت عن مسابقة لاكتشاف المواهب المتميزة فيه.

وحضر لقاء الوزير بكبار المبتهلين كل من: الدكتور أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وعبد العزيز عمران رئيس البرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا،  وحسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية، والمبتهلون: المبتهل الشيخ بلال مختار، والمبتهل الشيخ محمد عبد الرءوف السوهاجي، والمبتهل الشيخ شريف عبدالمنعم خليف،  والمبتهل الشيخ محمد الجزار، والمبتهل الشيخ أحمد أبو خطوة، والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد، والمبتهل الشيخ محمود علي هلال.

أمسية ابتهاليه كبرى لكبار المبتهلين

في سياق متصل، تقيم وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهاليه كبرى لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة عقب صلاة العشاء، على أن تنقل في بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” . 

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

أمسية ابتهالية كبرى المساجد الكبرى وزارة الأوقاف مسجد السيدة نفيسة الابتهال الديني

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