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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وصول صابر الرباعي للرياض استعدادا لحفل صوت الأرض

صابر الرباعي
صابر الرباعي

وصل الفنان صابر الرباعي، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لحفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، يوم الأربعاء 1 فبراير، الذي يحمل اسم ليلة صوت الأرض. 

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو لحظة وصول صابر الرباعي للمطار، واستقباله بالورود.

 

أغاني صابر الرباعي الجديدة 

وصلت مشاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الجديدة يا بنات الحلال إلى 3 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم 9 أكتوبر الجاري. 

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى. 

 

وتقول كلمات أغنية يا بنات الحلال: 

يا بنات الحلال
هيدي حياة 
مش مسابقة جمال
علقانين مين الأحلى
كل وحدة بهما شكلا

كلو مرسوم رسم
نفس الشكل و نفس الجسم
ما بيختلف إلا الإسم

شو يعني كبرتي من برا
ما منو قرارك مضطرة
روحك ما بيطلع عمرا
خمس سنين

رح ضلني حبك أنا أكيد
ولو شعراتك صارو بيض
وعوجّك بينو التجاعيد
أنا أكيد

بحبك متل ما إنت
كيف ما كنت
ما تغيري فيكي سنتي
لو سمحتي

ما بقى تسأليني 
إذا طالعة حلوة اليوم
أنا أكتر مرة بشوفك حلوة
إنت و فايقة من النوم

أحدث أغاني صابر الرباعي

حققت أغنية “سلملى” للمطرب صابر الرباعى مليون و500 ألف مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعى اليوتيوب وذاك بعد طرحها بساعات قليلة. 

أغنية "سلملي" غناء صابر الرباعى ومن كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وميكس وماستر جلال الحمداوى.

أحدث أعمال صابر الرباعي

جدير بالذكر أنه طرح صابر الرباعي أغنية جديدة ديو مع النجم المغربي سعد لمجرد ، والتي حملت اسم   "السهرة صباحى"، على موقع وذلك على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي تم تصويرها كفيديو كليب، والأغنية كلمات وألحان باللغة العربية سليم عبد الله، أما كلمات الأغنية باللغة الإنجليزية  RedOne & pat devine.

وكان قد أعرب الفنان التونسي صابر الرباعي، عن سعادته بنجاح أغنية السهرة صباحي، مرددا: أغنية السهرة صباحي انطلقت من أغنية خاصة بي قدمها لي الملحن التونسي سليم عبدالله.

وقال صابر الرباعي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن موضوع الأغنية بدء العمل عليه منذ عام ونصف، موضحا أنه لم يتردد في التعاون مع الفنان سعد لمجرد.

وتابع: "لا أحكم على الإنسان من الاشاعات التي طالته أو التجارب التي مرّ بها في حياته، لذلك لم أتردد ثانية في التعاون معه".

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