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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلل سياسي: مصر حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط.. فيديو

إميل أمين، الكاتب
إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي

قال إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي، إن مصر هي حجر الزاوية  في منطقة الشرق الأوسط.

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الخارجية الأمريكية: مصر تلعب دورا مهما في خفض التوترات بالأراضي الفلسطينية..فيديو

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قصواء الخلالي: أمريكا تراهن على مصر في هذه المرحلة بمنطقة الشرق الأوسط

وأضاف إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي، خلال حواره مع  الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية  "صدى البلد": "زيارة وزير الخارجية الأمريكي ومدير المخابرات  الأمريكية تشير إلى أن هناك خطب ما في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي،: "هناك ترتيبات إقليمية  تجري في المنطقة ومصر مرشحة أن تلعب فيها دورا كبير في هذا  الأمر".

وأوضح إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي،: "أمريكا أمام تحديان  خطيران وهما الحرب الروسية الأوكرانية، والملف الإيراني"، مؤكدا:  "الدور المصري دور مهم على كافة الأصعدة"، مؤكدا: "لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون مصر".
 

مصر إميل أمين الكاتب والمحلل السياسي الشرق الاوسط منطقة الشرق الأوسط حجر الزاوية

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