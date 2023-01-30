محلل سياسي: مصر حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط.. فيديو

قال إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي، إن مصر هي حجر الزاوية في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "زيارة وزير الخارجية الأمريكي ومدير المخابرات الأمريكية تشير إلى أن هناك خطب ما في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي،: "هناك ترتيبات إقليمية تجري في المنطقة ومصر مرشحة أن تلعب فيها دورا كبير في هذا الأمر".

وأوضح إميل أمين، الكاتب والمحلل السياسي،: "أمريكا أمام تحديان خطيران وهما الحرب الروسية الأوكرانية، والملف الإيراني"، مؤكدا: "الدور المصري دور مهم على كافة الأصعدة"، مؤكدا: "لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون مصر".

