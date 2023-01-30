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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منخفض قطبي.. الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة وسحب رعدية تضرب البلاد غدا

حالة الطقس
حالة الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد خلال اليومين المقبلين.

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أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد تقدم تحذيرات بخصوص طقس الـ 48 ساعة القادمة..فيديو

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الموجة الحارة انتهت.. الأرصاد تحذر: كتل هوائية باردة وأمطار خلال ساعات


وقال  شاهين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، مساء اليوم الاثنين، إن البلاد تتعرض لموجة من الطقس السيئ ومنخفض قطبي ، وهو منخفض جوي في الطبقات العليا للجو، مضيفا أن هناك أيضا انخفاضا في درجات الحرارة، وتصل في القاهرة الكبرى لعشر درجات في فترات الليل.

 

طقس شديد البرودة في الليل

 

وأضاف الدكتور محمود شاهين مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون شديد البرودة في الليل، وأن السواحل الشمالية والإسكندرية تشهد أمطارا متوسطة وغزيرة، وبها سحب رعدية، بداية من الغد.

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تحذير عاجل من الأرصاد .. طقس سيئ في هذا الموعد | فيديو

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لا تنخدعوا.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية وتساقط أمطار في هذا الموعد

وتابع مدير عام مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن موجة الطقس السيئ تبدأ غدا الثلاثاء، وحتى الخميس المقبل ، وهناك أيضا نشاط كبير للرياح.

https://fb.watch/inZoG2roaj/

الأرصاد حالة الطقس الطقس محمود شاهين موجة الطقس السيئ

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