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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صوت الأرض.. محمد عبده: إحنا جايين علشان طلال مداح يحتفي بينا

محمد عبده
محمد عبده

يستعد الفنان محمد عبده للحفلة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه برئاسة تركي آل الشيخ،  تحت أسم "صوت الأرض" لتكريم الموسيقار الراحل طلال مداح يوم 1 فبراير المقبل، وذلك بمشاركة أهم نجوم العرب، وتشهد الحفلة العديد من المفاجئات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لمحمد عبده وهو يتحدث عن الحفل والراحل طلال مداح وقال:" احنا جايين علشان هو يحتفي بينا ويكرمنا.

https://twitter.com/abdu_fans_/status/1620140796300398592?t=3FnL0O7BlQZtOE3vqrHvBw&s=19

وكان قد وصل الفنان صابر الرباعي، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادا لحفل الاحتفاء بأعمال الموسيقار طلال مداح، يوم الأربعاء 1 فبراير، الذي يحمل اسم ليلة صوت الأرض.

ونشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- مقطع فيديو لحظة وصول صابر الرباعي للمطار، واستقباله بالورود.

 

أغاني صابر الرباعي الجديدة :


وصلت مشاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الجديدة يا بنات الحلال إلى 3 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم 9 أكتوبر الجاري.

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

محمد عبده الفنان محمد عبده

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