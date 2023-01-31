تعرف على موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بـ حقوق عين شمس

كشف الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، موعد إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022-2023 للطلاب خصوصًا بعد بدء إجازة منتصف العام يوم السبت الماضي، قائلًا: يتم حاليًا التصحيح أول بأول حتى يحصل كل طالب على حقه دون وجود أية مشكلة.

وأضاف الدكتور محمد صافي، أن هناك 30 ألف طالب أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول وبعد الانتهاء مباشرة من أعمال التصحيح سوف يتم تسليم جميع الأوراق الخاصة بالطلاب إلى الكنترول لكشف سريته، لافتًا إلى أن بعد ذلك سوف نقوم بعمل الاحصائيات.

وأشار عميد كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس إلى أن المرحلة الأخيرة ستكون عملية رصد ومراجعة نتائج امتحانات الترم الأول، وبعد ذلك إعلانها للطلاب عبر موقع الجامعة الرسمي فقط، مؤكدًا أنه من المقرر ظهورها في شهر مارس المقبل 2023، وذلك بسبب كثرة أعداد الطلاب.

جدير بالذكر أن إجازة منتصف العام الدراسي بدأت يوم السبت الماضي، لطلاب الجامعات وتستمر حتى يوم الخميس 9 فبراير المقبل، ليبدأ بعدها الفصل الدراسي الثاني في يوم 11 فبراير 2023، لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهي يوم الخميس 1 يونيو 2023.

وكا قد أعلن مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية كلية الحقوق جامعة عين شمس جدول دورات مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية اللازمة للتسجيل فى قائمة خبراء المركز.

و يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد صافى عميد كلية حقوق عين شمس و الدكتور أحمد ديهوم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و الدكتورة سالى سمير مدير المركز ، ينظم مركز الدراسات القانونية و الاقتصادية بكلية الحقوق جامعة عين شمس البرنامج التدريبى “إعداد وتأهيل محامى متخصص فى منازعات الشركات”.

ويمنح طلبة وحديثي التخرج من الجامعات المصرية خصم 10٪؜ ، ويمنح حديثي التخرج وطلبة عين شمس وطلبة الدراسات العليا والدكتوراه والمحامين وضباط الشرطة والهيئات القضائية خصم 15%.

علمًا بأن الدارس يمنح شهادة معتمدة ومختومة من الكلية، ويعتبر هذا البرنامج احدى ورش العمل لطلبة الدكتوراه.