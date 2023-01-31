حملات تموينية بسيناء للمرور علي المحلات والأسواق لمراقبة الأسعار

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية ، تنفيذ حملات تموينية للمرور علي المحلات والأسواق لمراقبة الأسعار . حيث نفذت ادارة تموين بئرالعبد محافظة شمال سيناء ، حمله تموينية على تجار التموين ببئر العبد لمراقبة الأسواق وضمان توافر السلع والمواد الغذائية التي تحتاجها الاسرة السيناوية ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.



وقالت أمانى رسلان مدير عام المديرية التموين والتجارة الداخلية، أن الحملة اسفرت عن ضبط كميات من الدقيق وتم تحرير محاضر تموينيه للمخالفين وجارى العرض على النيابه العامه لاتخاذ القرار اللازم.

الرقابة التموينية



وفي نفس السياق .. نفذت ادارة الرقابه التموينيه بمديرية التموين بالمرور على الاسواق والمخابز والمحال التجاريه للتأكد من جودة المعروض من المنتجات الغذائيه والسلع المتنوعة ، والتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار والاوزان الخاصه فر أماكن واضحة للمواطنين.

وقد اسفرت جهود الحمله عن تحرير ٥ محاضر عدم اعلان عن الأسعار، و٥ محضر عدم الاحتفاظ بالشهادة الصحيه ، و ١ محضر اوزان لاحد المخابز بمدينة العريش.