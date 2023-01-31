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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عضو سابق بالزمالك: أمير مرتضى تعمد عدم توثيق عقدي إمام عاشور وعبدالله جمعة

إمام عاشور
إمام عاشور

ردّ حسين السيد، عضو اللجنة المؤقتة السابق في نادي الزمالك، عن اتهامات مرتضى منصور، رئيس النادي، للإدارة السابقة برئاسة حسين لبيب، في مسألة عدم توثيق عقود إمام عاشور.

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وقال حسين السيد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة "صدى البلد"، "استلمنا النادي يوم 23 مايو 2021، تم عمل عقود مع محمود حمدي الونش وأحمد فتوح وشيكابالا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور، وفعلنا عقد سيف الجزيري".

وأضاف: "كما قمنا بإبرام عقود لـ 8 لاعبين سيكونون مستقبل نادي الزمالك لمدة 15 سنة من فرق الناشئين، كما قمنا بتعديل عقود اللاعبين سيد عبد الله نيمار وحسام عبد المجيد وحمدي علاء".

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وتابع: "عملنا عقد لباتريس كارتيرون لمدة 3 مواسم، رغم أننا واجهنا انتقادا بسبب هذه الخطوة".

وفيما يتعلق بمسألة توثيق عقود إمام عاشور، "إحنا وقعنا عقد إمام عاشور وعبد الله جمعة يوم 17 نوفمبر، واجتمعنا في 20 نوفمبر لاعتماد العقد، فجاء لنا إخطارًا في 21 نوفمبر من وزارة الشباب والرياضة بالرحيل عن النادي".

وأضاف السيد: "أمير مرتضى تعمد عدم توثيق عقدي إمام عاشور وعبد الله جمعة".

وأشار حسين السيد إلي أن أمير مرتضى منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك أكد خلال تصريحاته بأنه رفض توثيق العقود لوجود مشاكل وهذا يعني معرفته بأن عقد إمام عاشور لم يتم توثيقه.

وقال السيد أيضًا: "جددنا عقد الونش رغم وجود عرض له بالاحتراف بحوالي 3 أو 4 ملايين دولار في دولة خليجية.

حسين السيد نادي الزمالك مرتضى منصور حسين لبيب امام عاشور

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