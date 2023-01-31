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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جنوب أفريقيا.. مقتل 8 أشخاص بالرصاص في حفل عيد ميلاد

صدى البلد

قال مسؤولون محليون إن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب ثلاثة آخرون عندما فتح مسلحون النار في حفل عيد ميلاد بمقاطعة إيسترن كيب في جنوب أفريقيا.

وهذا الهجوم هو الأحدث في سلسلة من عمليات إطلاق النار التي سلطت الضوء على مشاكل البلاد في التعامل مع جرائم العنف والاستخدام المتزايد للأسلحة الفتاكة.

وقال المتحدث باسم جهاز شرطة جنوب أفريقيا في بيان إن الهجوم نفذه رجلين في منزل خاص في وقت متأخر من بعد ظهر يوم الأحد في كوازاكيلي.

أفادت وسائل إعلام محلية أن سبعة أشخاص - ثلاث نساء وأربعة رجال - قتلوا على الفور تقريبًا. ونقل أربعة آخرون مصابين بأعيرة نارية إلى المستشفى، حيث توفي أحدهم متأثرا بجراحه.

وقالت الشرطة إن المسلحين فروا بعد الهجوم ولم يتم إلقاء القبض على أحد، حسب صحيفة ذا جارديان البريطانية.

لطالما عانت جنوب أفريقيا من مستويات عالية من جرائم العنف، وهي واحدة من العديد من الموروثات لعقود من حكم نظام الفصل العنصري القمعي، لكن القتل بالبنادق يتزايد عامًا بعد عام منذ عقد.

وركزت أربع هجمات في غضون أيام في يوليو الماضي الانتباه على المشكلة. وفي أخطر حادث، استخدم مسلحون بنادق آلية ومسدسات لقتل 15 شخصًا وإصابة ثمانية آخرين في إطلاق نار جماعي في حانة في بلدة سويتو بجوهانسبرج في 10 يوليو الماضي.

إفريقيا جنوب افريقيا عيد ميلاد حفل عيد ميلاد مسلحون

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