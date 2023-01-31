موجز السوشيال| سموحة يضم لاعبا جديدا من الزمالك.. ورونالدو يطمئن جمهوره بعد إصابته

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



مليون جنيه لـ سموحة.. محمود شبانة يعود للزمالك| تفاصيل

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن انتقال محمود شبانة لنادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: "شكرا محمود ⁧‫شبانة‬⁩ نجم نادي ⁧‫الزمالك‬⁩ ، عاد لنادي الزمالك بعد طلب الزمالك ، ⁧‫سموحة‬⁩ استرد مليون جنية دفعهم في الإعارة واسترد كامل المبالغ التي حصل عليها شبانة خلال تواجده بنادي سموحة".

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن صفقة جديدة تنضم للفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “طارق علاء كابتن منتخب مصر للشباب انتقال حر علي سبيل الإعارة من الزمالك لسموحة لمدة سنة ونصف”.

هنأت الفنانة هنا الزاهد، والدتها شيرين المنزلاوي، عن تقديمها برنامج عبر أحد الفضائيات، ذلك خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت: “مبروك فخورين بيكي ومتحمسين نشوفك مذيعة لأول مرة بحبك”.



بعد أنباء إصابته.. كريستيانو رونالدو يطمئن جمهوره من التمرين

شارك النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة له في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وطمأن جمهوره اثناء أدائه تمرينات شاقة، وعلق: “اعمل بجد ولا تتوقف”.