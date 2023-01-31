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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد أنباء إصابته.. كريستيانو رونالدو يطمئن جمهوره من التمرين

صدى البلد

شارك النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة له في احدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وطمأن جمهوره اثناء ادائه تمرينات شاقة، وعلق: “اعمل بجد ولا تتوقف”.

كشف تقرير صحفي، تفاصيل إصابة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر، خلال مواجهة فريقه ضد الاتحاد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر السعودي.

وذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة كريستيانو رونالدو بكدمة في مفصل القدم مع وجود تورم حول المفصل، لكنها لن تعيقه عن المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن رونالدو سبق وأن تعرض لنفس الإصابة في وقت سابق، لكن تبدو هذه أقل خطورة.

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