ميدو يكشف قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم في الإسماعيلي

كشف أحمد حسام ميدو، المدير الفني للإسماعيلي، عن خطته مع الفريق، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: “صباح الخير .اللاعبون المطلوب التعاقد معهم للنادي الاسماعيلي..‏١-دبش‏٢-اكا ‏٣-اسلام جابر ‏٤-كريم الديب‏٥-بواليا مع الاشتراط كما اتفقنا مع المجلس بعدم حصول هؤلاء اللاعبين على اي مقدمات تعاقد في الفترة الحالية إلا بعد دفع جزء من مستحقات لاعبي فريقي اولا (المتفق عليه مع المجلس)”.

وتابع: “اضطريت الى الاعلان عما طلبته بالظبط لان من حق جمهور ⁧‫الاسماعيلي‬⁩ ان يعرف ما طلبته وما دار وما يدور داخل جدران النادي ولن اسمح لاي شخص بتزييف الوقائع!!”.