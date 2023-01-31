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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي يتفقد بروفات الفرق الفنية بقصر ثقافة العريش

بروفات الفرق الفنية
بروفات الفرق الفنية بقصر ثقافة العريش

تفقد  الكاتب محمد نبيل رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافى ومدير عام فرع ثقافة شمال سيناء  بروفات الفرق الفنية بقصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء،  استعدادا لإحياء ليالي اضواء العريش ،وذلك تنفيذا لتوجيهات  الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة بالاهتمام  بنشر الوعى الفنى والأدبى،  واكتشاف وتنمية المواهب فى كافة المجالات الثقافية والفنية ، خاصة فى محافظتى سيناء شمالا وجنوبا، وبدعم من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة .

 

مسرح التجارب 

 

وقد شهد  الكاتب محمد محمد نبيل محمد رئيس اقليم القناة وسيناء الثقافي ،  بروفة مسرح التجارب لشباب العريش ، كما تابع بروفة كورال اطفال العريش وخاصة الطفلة مكة والطفل مصطفى بطلى الفرقة ، وكذلك بروفة فرقة الاستعراضية اطفال  ، ثم حضر مع جمهور العريش حفل لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة العريش ، وتبع ذلك عرضا سينمائيا فى إطار مشروع سينما الشعب.

وقد رافقه خلال الجولة   أشرف المشرحاني رئيس فرع ثقافة شمال سيناء ، و الفنانة إيناس سمير مدير القصر ،ومحمود حنفى مدير الادارة القانونية، ومحمد حسنى أخصائى الأمن بالقصر ويوسف وهدان مدير الخدمات الفنية وزينب السعيد ومنال محمد وصفاء حمدى وأسماء خالد  ووليد هيصم ومدربى الفرق الفنية.

يذكر أن فرع ثقافة شمال سيناء تشارك بالموسم المسرحي بثلاث مشروعات مسرحية للشباب.

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