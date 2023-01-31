لأول مرة.. وزير الدفاع الأمريكي يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية

عقد وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونج سوب، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية، والتي تأتي لمناقشة مختلف قضايا التحالف بما في ذلك السياسة تجاه كوريا الشمالية.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن النظام الدولي ضد التهديدات، مشيرا إلى أن معاهدتنا للدفاع المشترك الممتدة منذ 7 عقود عززت الأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة الهندي الهادئ.

وأضاف أوستن: "نواجه استفزازات متزايدة من كوريا الشمالية وندين انتهاكات نظام بيونج يانج، وملتزمون بشكل صارم بالدفاع عن حلفائنا في شرق آسيا ضد التهديدات العسكرية والنووية".

كما أكد وزير الدفاع الأمريكي تضامنه مع كوريا الجنوبية إزاء تهديدات كوريا الشمالية، لافتا إلى أن التزامنا بأمن كوريا الجنوبية ثابت ونندد بأنشطة كوريا الشمالية التي تهدد استقرار المنطقة.

وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بشكل صارم بالدفاع عن حلفائنا في شرق آسيا

كما أشار إلى أن واشنطن ملتزمة استخدام مختلف الأدوات التقليدية وغير التقليدية لحماية كوريا الجنوبية، قائلا: "ملتزمون بالدفاع عن كوريا الجنوبية بالأسلحة التقليدية والرادع النووي".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان يعزز أمن دولنا الثلاث.

وتابع أوستن: "نضمن استقرار شبه الجزيرة الكورية ونتعهد باستخدام كامل لقوة الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية".