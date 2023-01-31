عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة.. وزير الدفاع الأمريكي يهدد باستخدام الأسلحة النووية ضد كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

عقد وزير دفاع كوريا الجنوبية، لي جونج سوب، مؤتمرا صحفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، خلال زيارة إلى كوريا الجنوبية، والتي تأتي لمناقشة مختلف قضايا التحالف بما في ذلك السياسة تجاه كوريا الشمالية.

وخلال المؤتمر الصحفي، قال وزير الدفاع الأمريكي، إن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن النظام الدولي ضد التهديدات، مشيرا إلى أن معاهدتنا للدفاع المشترك الممتدة منذ 7 عقود عززت الأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة الهندي الهادئ.

وأضاف أوستن: "نواجه استفزازات متزايدة من كوريا الشمالية وندين انتهاكات نظام بيونج يانج، وملتزمون بشكل صارم بالدفاع عن حلفائنا في شرق آسيا ضد التهديدات العسكرية والنووية".

كما أكد  وزير الدفاع الأمريكي تضامنه مع كوريا الجنوبية إزاء تهديدات كوريا الشمالية، لافتا إلى أن التزامنا بأمن كوريا الجنوبية ثابت ونندد بأنشطة كوريا الشمالية التي تهدد استقرار المنطقة.

 وزير الدفاع الأمريكي: ملتزمون بشكل صارم بالدفاع عن حلفائنا في شرق آسيا

كما أشار إلى أن واشنطن ملتزمة استخدام مختلف الأدوات التقليدية وغير التقليدية لحماية كوريا الجنوبية، قائلا: "ملتزمون بالدفاع عن كوريا الجنوبية بالأسلحة التقليدية والرادع النووي".

وأوضح وزير الدفاع الأمريكي، أن التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان يعزز أمن دولنا الثلاث.

وتابع أوستن: "نضمن استقرار شبه الجزيرة الكورية ونتعهد باستخدام كامل لقوة الردع التقليدية والنووية لحماية كوريا الجنوبية".

خلال زيارة أوستن.. اتفاقية عسكرية خطيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة |تفاصيل

وزير الدفاع الأمريكي في كوريا الجنوبية لطمأنة حليفه الآسيوي بشأن التزامهما النووي

كوريا الشمالية كوريا الجنوبية وزير دفاع كوريا الجنوبية لي جونج سوب وزير الدفاع الامريكي الولايات المتحدة شبه الجزيرة الكورية بيونج يانج اسيا اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزّل التردد على نايل سات.. 9 قنوات تذيع مباريات الأهلي بكأس العالم للأندية

عيار 21 نزل 250 جنيها.. أسعار الذهب الآن بمصر بعد الهبوط الأخير

سر استبعاد شادي حسين من كأس العالم للأندية.. كولر يصدم إدارة الأهلي

قبل غلق القيد.. خالد الغندور يعلن عودة لاعب الأهلي من الإعارة

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بعد تراجع الدين الخارجي لمصر| بشرى بشأن الدولار قريبا وهذا سعره اليوم

صدمة جديدة لجماهير الزمالك.. سيف زاهر: نجم الفريق في طريقه للرحيل

قسوة في الكلام.. مرتضى منصور يفتح النار على طارق حامد عقب تصريحاته

موضوعات متعلقة

وزير الدفاع الأمريكي في كوريا الجنوبية لطمأنة حليفه الآسيوي بشأن التزامهما النووي

لحسم المعركة.. ماذا طلب وزير الدفاع الأمريكي من بايدن لأجل أوكرانيا؟

وزير الدفاع الأمريكي: اجتماع رامشتاين يسد حاجة أوكرانيا من الدبابات والمدرعات

واشنطن وسول تجريان مشاورات لترتيب زيارة وزير الدفاع الأمريكي

وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الياباني في البنتاجون

أحمد حمدي: وزير الدفاع الأمريكي أشاد بدور مصر التاريخي في إرساء السلام

وزير الدفاع الأمريكي يعبر عن تشرفه بزيارة الرئيس السيسى لمقر "البنتاجون"

ترشيحاتنا

مفاجأة.. بيع فستان الأميرة ديانا بمبلغ خيالي

أقوى صيغة للصلاة على النبي للنصر على الأعداء ولمن يكيد لك.. رددها

أخبار التكنولوجيا| عملاقة الإنترنت الصيني Baidu تعمل على إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT.. وكارل باي يعلن قدوم الإصدار الجديد من Nothing Phone

شبيه اللحوم.. موسم استثنائي للفقع بعد الأمطار غير المسبوقة في السعودية| فيديو

قبل زيارة بلينكن.. 6 مطالب يحملها الرئيس الفلسطيني إلى الإدارة الأمريكية| تفاصيل

التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه أثناء عمله بموقع تحت الإنشاء بأكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علامة واحدة تظهر قبل السكتة الدماغية بأسبوع | لن تتوقعها

بشرى للأهلاوية.. صدى البلد ينشر جميع القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية

بطن الحوت.. سماح أنور تصدم جمهورها فى أحدث ظهور

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

فيديو

بودرة السيراميك لا تذوب.. مفاجأة في تداول نسكافيه مغشوش بالأسواق

قارنوه بالعشق الممنوع وبطلته تستحوذ على الإشادات.. مواعيد وأحداث «أزمة منتصف العمر»

في العناية المركزة.. تفاصيل وعكة الفنان أبو الليف الصحية/ فيديو جراف

إسكندرانية وعندها كوافير.. القبض على ملكة جمال العشوائيات بسمة حجازي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ