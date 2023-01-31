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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الأمريكي في كوريا الجنوبية لطمأنة حليفه الآسيوي بشأن التزامهما النووي

وزير الدفاع الامريكي
وزير الدفاع الامريكي في كوريا الجنوبية

يجري وزيرا دفاع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية محادثات يوم الثلاثاء في سيول حيث تسعى واشنطن لطمأنة حليف آسيوي رئيسي بشأن التزامهما النووي، وسط تهديدات متزايدة من كوريا الشمالية.

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى سيول يوم الاثنين، ومن المقرر أن يلتقي بوزير الدفاع الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، اليوم الثلاثاء بعد محادثاتهما الأمنية السنوية في نوفمبر في واشنطن.

يأتي الاجتماع الأخير؛ في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية لتعزيز الثقة في الردع الأمريكي الممتد - قدرتها العسكرية ، وخاصة القوات النووية ، لردع الهجمات على حلفائها.

أطلقت كوريا الشمالية، المسلحة نوويًا، عددًا غير مسبوق من الصواريخ العام الماضي؛ بما في ذلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات، القادرة على الوصول إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وحذر مسؤولون من الجانبين من أن بيونغ يانغ قد تستعد لأول اختبار لجهاز نووي منذ عام 2017.

كما أدت التهديدات المتطورة لكوريا الشمالية إلى إحياء دعوات بعض السياسيين والخبراء في كوريا الجنوبية لإعادة الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية أو حتى تطوير برامجها النووية، على الرغم من أن المسؤولين في سيول رفضوا مثل هذا الاحتمال.

وقال أوستن، إن رحلته تهدف إلى تعميق التعاون لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة وإعادة التأكيد على أن التزام الردع الأمريكي الممتد لكوريا الجنوبية 'صارم' في 'وقت تصاعد التوتر والاستفزاز'.

وقال أوستن في بيان افتتاحي خاص نشرته وكالة يونهاب للأنباء، اليوم الثلاثاء، في إشارة إلى كوريا الجنوبية بالأحرف الأولى من اسمها الرسمي ، 'لهذا السبب تتخذ الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية خطوات واضحة وذات مغزى لتحديث تحالفنا وتقويته'. جمهورية كوريا.

وأضاف 'لذا فإن خصومنا ومنافسينا يعرفون أنهم إذا تحدوا أحدنا ، فإنهم سيتحدون التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا ككل'.

وقال لي إن البلدين سيجريان تدريبات على الطاولة النووية في فبراير في إطار سيناريو الهجمات النووية لكوريا الشمالية ، كجزء من الجهود المبذولة لتحسين التخطيط والتنفيذ النوويين المشتركين وتعزيز تبادل المعلومات.

وقال أوستن إن التدريبات تتماشى مع محادثات الحلفاء لتوسيع أنشطة وآليات الردع الموسعة في شبه الجزيرة وفي المنطقة. 

وزير الدفاع الامريكي واشنطن كوريا الشمالية الولايات المتحدة كوريا الجنوبية الصواريخ الباليستية

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