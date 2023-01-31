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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عمل إرهابي.. الجزائر تدين استهداف مسجدا بباكستان

الجزائر علم
الجزائر علم

 

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا ادانت فيه وبشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وقالت الوزارة الجزائرية في  بيانها “في هذا الظرف الأليم تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا ومواساتها لأهالي الضحايا وذويهم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وذكر البيان: “تؤكد الجزائر تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية ورفضها كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب واستهداف دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع، فإنها تجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم”.

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الجزائر باكستان انفجار وزارة الخارجية التطرف والإرهاب الخارجية الجزائرية

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