عمل إرهابي.. الجزائر تدين استهداف مسجدا بباكستان

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا ادانت فيه وبشدة التفجير الانتحاري الذي استهدف مسجدا في مدينة بيشاور الباكستانية والذي أدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وقالت الوزارة الجزائرية في بيانها “في هذا الظرف الأليم تتقدم الجزائر بخالص تعازيها لجمهورية باكستان الإسلامية قيادة وحكومة وشعبا ومواساتها لأهالي الضحايا وذويهم، وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وذكر البيان: “تؤكد الجزائر تضامنها الكامل مع جمهورية باكستان الإسلامية ورفضها كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب واستهداف دور العبادة مهما كانت المبررات والدوافع، فإنها تجدد دعوتها لتعزيز العمل على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل استئصال آفة الإرهاب التي ما فتئت تؤثر سلبا على السلم والأمن والتنمية في العالم”.