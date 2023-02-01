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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

زور تأشيرات السفر.. متهم يواجه عقوبة السجن المشدد 5 سنوات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نجحت أجهزة أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص إثر قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على راغبى السـفر للعمل بالخارج مـن خـــلال تســفيرهم للخارج بــموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل "على خلاف الحقيقة" ، نظير حصوله على مبالغ مالية.

 

و بتقنين الإجراءات ، أمكن ضبطه  ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة ، و  تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

عقوبة تزوير تأشيرة السفر

 

نص قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.
 

عقوبة النصب على المواطنين 
 

نص قانون العقوبات فى مادته 336 ، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
 

أجهزة أمن القاهرة تأشيرات تجارية قانون العقوبات

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