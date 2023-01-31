رابونزل بريطانيا: عرض ملايين لقص شعري وهذا روتيني للعناية..صور

يوصف الشعر على مدار العصور بأنه "تاج المرأة" في مختلف الثقافات والذي قد تفضلنه البعض قصيرا إلا أنه يظل لصاحبات الشعر الطويل "طلة خاصة" لقلة اعدادهن في العالم مقارنة بباقي النساء نظرا للجينات الخاصة بهن والعناية التي تحافظ على طوله بشكل صحي غالبا.

رابونزل بريطانيا



"رابونزل بريطانيا" يعد هذا هو اللقب الذي اكتسبته جياسمين لارسن Jasmine Larsen خريجة كلية العلوم -تخصص الكيمياء الحيوية- جامعة كاليفورنيا وعارضة الأزياء من مدينة بريستول البريطانية حيث يبلغ طول شعرها 4 أقدام و 3 بوصات.

وصرحت ياسمين لارسن في حديثها لصحيفة "الديلي ستار" البريطانية، بأن رجال أثرياء عرضوا عليها مبلغ مالي قدر بـ 200 ألف جنيه إسترليني (7,433,404.33 جنيه مصري) من أجل قص شعر والحصول عليه.

جياسمين لارسن Jasmine Larsen

وأصبحت الفتاة المعروفة بـ "رابونزل بريطانيا" مشهورة جدا بفضل شعرها ذات اللون الأحمر حتي أنه تأيها الكثير من عروض الزواج بأثرياء حول العالم وعروض بنيل " سيارة مرسيدس بنز وشقة فاخرة".

وولدت ياسمين لارسن في برانبري بمقاطعة أوكسفوردشاير البريطانية لعائلة مكونة من 5 أشقاء نشأت في بريستول.

جياسمين لارسن Jasmine Larsen

روتين شعرها

وعن روتينتها في العناية بشعرها، أوضحت رابونزل بريطانيا: "استخدم علاج لفروة الرأس، وماسك للشعر، وشامبو وبلسم ، وعلاج التصفيف، وزيت للشعر، إضافة إلى مجفف شعر أيوني ، وفرشاة لفك تشابك الشعر ، ومدلك لفروة الرأس".

وتابعت: "بعض منتجاتي اشتريها بأسعار معقولة وأخرى بأسعار غالية حيث أغسل شعري مرة أو مرتين في الأسبوع حتى لا ينفد الشامبو بسرعة، مختتمة: "العناية بشعري الطويل تستمر على مدار دوام كامل لكنها مجزية حيث تدل على الصحة والحكمة والأنوثة".