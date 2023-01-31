بالذكاء الاصطناعي.. توم هانكس يتخلص من الشيخوخة في فيلمه الجديد

يشارك الممثل المخضرم توم هانكس مع زميلته روبن رايت في فيلم جديد من إخراج الأمريكي روبرت زيميكس، ويظهر فيه بشكل أصغر سنا، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي.

ستلغى أعمار توم هانكس وروبن رايت الحقيقة، إلى جانب عدد من الأبطال الإضافيين للفيلم، الذين سيتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، بتقنية الذكاء الاصطناعي، وسيبدو الجميع أصغر سنا من الحقيقة.

فيلم توم هانكس الجديد، مقتبس من رواية مصورة لريتشارد ماكجواير تدور أحداثها في غرفة واحدة، حول مجموعة من سكانها على مدار سنوات عديدة، ومن المقرر إطلاق تصويره في 2024 في أمريكا.

جسد توم هانكس شخصية رجل عجوز يدعي أوتو Otto، يضطر إلى التقاعد من وظيفته بعد ما يقرب من 40 عامًا بعد وفاة زوجته، في فيلمه الجديد الذي يعرض حاليا في السينمات وهو A Man Called Otto.

وخلال الأحداث يقرر توم هانكس أو أوتو البالغ من العمر 60 عامًا الانتحـار، لكن محاولاته تفشل باستمرار بسبب جيرانه الصاخبين الجدد ، مما يؤدي إلى صداقة غير متوقعة ، حيث يعتبر تحويل أوتو إلى إنسان محب للحياة مرة أخرى ليس بالمهمة السهلة .