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تعليم

أستاذة إعلام بعين شمس: محاربة الشائعات واجب وطني.. وتطبيق التربية الإعلامية ضرورة

الدكتورة دينا فاروق
الدكتورة دينا فاروق

تعد وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة  أو المرئية، أحد أهم  العوامل المؤثرة في تكوين ثقافة المجتمع ومؤسساته المختلفة، ومع انتشار الشائعات لا بد من نشر الوعي عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلي الاهتمام بطلاب الجامعات والمدارس وتعزيز الانتماء للوطن وتوعيتهم من خلال تنظيم ندوات وفاعليات تحثهم  علي حب الوطن منذ الطفولة.

 

محاربة الشائعات واجب وطني 

قالت الدكتورة دينا  فاروق أبو زيد رئيس مجلس قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب إن طلاب الجامعات وطلاب المدراس هم الفئة الأكثر تواصلا مع السوشيال الميديا والأكثر عرضة للشائعات المزيفة.

 

وأكدت  الدكتورة دينا  فاروق أبو زيد خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أن الجامعات المصرية تقوم بدور كبير في نشر الوعي من خلال تنظيم العديد من الندوات وتنظيم رحلات بالمعالم السياحية.

 

وأضافت رئيس مجلس قسم علوم الاتصال والإعلام أن دور وسائل الإعلام و الاتصال في رفع درجات الوعي الذاتي والمجتمعي، مؤكدة أن  دور الإعلام الوطنى والتوعية المجتمعية فى محاربة الشائعات والتصدى لها واجب وطني موضحة أن الشائعات تستهدف إرباك الرأي العام ونشر الحقد لخلق حالة من الاضطراب ممزوجة بالكراهية وعرقلة جميع جهود الإصلاح.
 

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وأوضحت أستاذة الإعلام  أن دور الإعلام  هو الحفاظ علي  النسيج الاجتماعي ومجابهة كافة الأفكار الشاذة من خال القنوات المضادة للدولة المصرية لزعزعة واستقرار أمنها الداخلي  من خلال  نشر الأكاذيب والتضليل.

 

وطالبت الدكتورة دينا فاروق بتطبيق التربية الإعلامية في جميع المدارس والجامعات لمجابهة ومعرفة دور الإعلام وتحري الدقة والبحث وراء الحقيقة وعدم تداول المعلومات دون الرجوع للمصدر.

 

وحذرت الدكتورة دينا فاروق من السوشيال ميديا وخطورتها في نقل الأخبار منوهة أن الأخبار المتداولة عبر السوشيال ميديا ليست مصدر ثقة وضرورة عدم تداول الأخبار عبر السوشيال ميديا.

 

وتابعت الدكتورة دينا فارق أن جامعة عين شمس شديدة الحرص علي نشر الوعي بين الطلاب بتنظيم عدد كبير من الندوات في الفصل الدراسي واستضافة وزراء وكبار المسؤولين لمناقشة الطلاب برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وسائل الاعلام المقرءة أو المسموعة أو المرئية انتشار الشائعات الشائعات عرضة للشائعات المزيفة وسائل الإعلام

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