قدامك فرصة.. خطوات التحويل بين الكليات الجامعية

التحويل بين الكليات ،ينقسم إلى نوعين، تحويل مناظر وتحويل غير مناظر، بالإضافة إلى نقل القيد بين الكليات غير المتناظرة أعواما سابقة، ولكن قد يجهل البعض بقواعد التحويلو يوجد عدد كبير من الطلاب الآن بعد بدء الدراسة يجد نفسه أنه غير منسجم في الدراسة ويرغب في الهروب من الكلية والتحويل إلي كلية اخري ويبحثون عن شروط التحويل بين الكليات .

التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

شروط التحويل بين الكليات الجامعية

شروط التحويل بين الكليات عبارة عن 10 خطوات وهي كالاتي :



• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلي:-

• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

وكانت حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2022/ 2023، وفقا لما اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالى، حيث بدأت الدراسة السبت 1 أكتوبر 2022، واستمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا انتهت فى 5 يناير الجاري 2023.

وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم 9 يناير 2023، وانتهت فى 26 يناير 2023، وبدأت إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 28 يناير 2023، وتنتهى الخميس 9 فبراير 2023.

ويبدأ الفصل الدراسى الثانى فى 11 فبراير 2023، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا تنتهى الخميس 1 يونيو 2023، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2023، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.