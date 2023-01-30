مع زيادة نزلات البرد.. باحث يحذر من تناول المشروبات الباكت

قال الدكتور عبد الناصر سنجاب، الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة جامعة عين شمس إن فصل الشتاء بيئة خصبة لتنامي الفيروسات والبكتيريا، فضلًا عن الهواء البارد والرياح المحملة بالأتربة، مما يتسبب في زيادة فرص الإصابة بمختلف أنواع العدوى ونزلات البرد، ويكون الأمر أكثر صعوبة على بعض الفئات التي تتعرض للإصابة بشكل متكرر ويلجأ عدد كبير لتناول الأعشاب بشكل مفرط ومن مصادر غير معلومة للوقاية من نزلات البرد.

نزلات البرد في فصل الشتاء

وأوضح الدكتور عبد الناصر سنجاب أن الهواء البارد يرتبط بزيادة العدوى الفيروسية لأن الجسم يكون قد فقد نصف مناعته فقط من جرّاء الانخفاض الطفيف بدرجة الحرارة.

وأكد سنجاب خلال تصريحاته لـ صدي البلد فكرة أن الأعشاب هى علاج فى المطلق، زى مافيها مواد مفيدة فيها برضه مواد مضرة ولذا يتم استخلاصها عبر كيانات ومؤسسات متخصصة تعتمد المستخلص حتى يكون بوصوله لجسم الانسان قد حقق المعادلة وهى تعظيم الاثر وفى ذات الوقت تقليل الاثار الجانبية عبر شركات الادوية والمؤسسات.

وأكد الدكتور عبد الناصر سنجاب علي عدم فكرة الترويج للاعشاب عبر العطارين مشددا علي وجود وضرورة ضوابط معينة .

وأكد الباحث الرئيسي لمركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره أن مصر تعيش في حالة من التقدم والازدهار في الطب بشكل عام .



وأوضح أن المحتالين يلعبون على مشاعر الناس ووتر مشاكلهم خاصة أن هناك ثلاثة أنواع من الأمراض الأولى وهى التى يتعافى منها الجسد حتى بدون عقاقير مثل أدوار البرد والانفلونزا والنوع الثانى هى الامراض التى من المستحيل علاجها مثل السرطانات المزمنة والتي لاعلاج لها وتعتمد على المسكنات حتى الوفاة والنوع الثالث وهو الامراض المزمنة مثل الضغط والسكر والتى يمكن السيطرة عليها عبر العقاقير المنظمة لها .

أكد نائب رئيس جامعة عين شمس السابق أن الخضوع للعلاج بالاعشاب يعتمد على جانب نفسى أكبر .

وأضاف سنجاب أن المكملات العشبية قد تكون مفيدة للصحة، ولكن يجب اختيارها بحكمة لتجنب أضرارها المحتملة، البحث عن المنتجات المعتمدة من الجهات الرسمية قراءة الملصق الغذائي على العبوة و معرفة الاثار الجانبية المحتملة.

وأشار عبد الناصر سنجاب أن الخيط والباكيت الموجود فيه المشروبات الفتلة يحتوي على مركبات كيميائية تستخدم في تبييضه، لافتا أن إضافة الماء المغلي الذي تصل درجة حرارته إلى١٠٠ درجة مئوية، يؤدي إلى حدوث تحرر للمادة الكيميائية لتختلط بالمشروب، وبالتالي تصل هذه المواد الضارة للجسم، وتتراكم فيه بمرور الوقت وتزداد جرعاتها مع الاستمرار في تناول هذه المشروبات تؤدي الي السرطنات .

نصح ، بعدم تناول هذه المشروبات واستبدالها بالمشروبات الأخرى العادية التي يمكن للشخص غسلها جيدا ثم تناولها، مؤكدا على فوائدها المتعددة.