افتتاح فعاليات جامعة الطفل «المرحلة السادسة» بجامعة عين شمس

افتتح الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث فاعليات اليوم الأول لجامعة الطفل بجامعة عين شمس ‏بمركز التدريب وتطوير التعليم ‏بمستشفيات جامعة عين شمس والتي تمتد لأسبوعين من ٢٨-١-٢٠٢٣ حتى ١١-٢-٢٠٢٣.



أكد الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن مشروع جامعة الطفل يعد مبادرة رائدة ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا و فرصة لجذب النشء لأهمية العلوم والتطور التكنولوجي وتمنية القدرات عن طريق دمج وتعليم الأطفال للتعرف على المجالات والقطاعات المختلفة واستغلال شغفهم للاستطلاع وإكتشاف التطور العلمي من خلال الزيارات بكليات جامعة عين شمس المختلفة وتتميز جامعة الطفل بأنها تساعد الطلاب على استخدام التكنولوجيا الحديثة المتطورة والتداخل بين العلوم وبعضها البعض حتي يتيح سهولة تبادل العلم والمعرفة والأفكار والابتكارات.

وعبرت الدكتورة شهيرة سمير ذكي - المدير ‏التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي - عن فخرها بالآباء والأمهات لدعمهم أولادهم وتقديم كل ما يساعد الطفل في بناء الشخصية وخاصة من خلال مشروع تتبناه أكاديمية البحث العلمي في الدعم والتعاون مع الأساتذة والجامعات في تقديم الخبرات والعلم الوفير للأطفال ، ومن المميز دعم الآباء لتعليم الأبناء والسعي لتحقيق أعلي قدر من الاستفادة للأطفال من خلال إكساب الأفكار والتعامل مع المجتمع بطريقة مناسبة وتنمية القدرات والمهارات ، لافتة أن الإعداد الجيد لأبنائنا يساعدهم في تحقيق أهدافهم وأحلامهم ويعتبر هذا من أهم ما يقدمه الآباء للأبناء من خلال التحاقهم بجامعة الطفل بالإضافة إلى الزيارات المختلفة لكليات جامعة عين شمس .

وأوضح د. تامر النادي - مدير إدارة المنح والمشروعات أن هناك العديد من ورش العمل التي تقام لمدة أسبوعين وحدوث فاعليات يستفيد منها الطلاب في الابتكار والإبداع وعرض أفكارهم ومشروعاتهم بطريقة جديدة ومتميزة .

وأكدت د. نهي الرافعي - ‏نائب مدير إدارة المنح المشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس أن شعار المرحلة ( احلم إعمل إبدع ) والهدف الأساسي هو الوصل لحلم الشخص والعمل على تحقيقه مع التطوير بما يمكّن من الابتكار والإبداع والتميز . وتسعي جامعة الطفل لبناء مستقبل طفل ناجح وتعزيز مفهوم المواطنة والانتماء للوطن واكتساب المعرفة لتنمية شخصية الطفل كما تسعي لتقديم الدعم الفني وإستثمار الأطفال في صناعة المستقبل. ‏كما ‏أشارت ‏أن بمجهودات فريق إدارة المنح والمشروعات، الفريق المنوط بالأشراف المالي والفني والإداري على تنسيق وتنفيذ فعاليات جامعة الطفل.

وتم عرض فيديو "فريق سفراء المناخ المصريين الصغار " الفائز بالمركز الاول في مسابقة المجتمعات المستدامة وهو مشروع لأطفال جامعة الطفل بجامعة عين شمس، تكون من 5 أطفال من المراحل السابقة تحت اشراف د. نهى الرافعي ، وتحدث الاطفال عن المشروع الذي استهدف رفع الوعي المجتمعي بالتنمية المستدامة وأثار التغييرات المناخية ، فقام الأطفال بدور سفراء المناخ وقدموا جلسات توعية في المدارس والأندية وعمل مجسمات توضيحية وفيديوهات مبسطة ، وكذلك تم عرض فيديو لمشرعهم في فعاليات مؤتمر cop27 في المنطقة الزرقاء.

هذا وقد شهد اليوم انطلاق المرحلة السادسة والتي تضم حوالي ٨٠ طفل حيث تتراوح أعمارهم بين ٩ و١٢ عاما وتتضمن الفاعليات العديد من الورش العلمية التي يدرسها الطلاب خلال فترة الأسبوعين وذلك بالتنسيق مع الكليات المشتركة في ذلك (كلية التربية النوعية - كلية التمريض - كلية الهندسة - كلية العلوم - مركز الابتكار وريادة الأعمال - كلية الصيدلة - كلية الأثار - كلية الطب - كلية الحاسبات والمعلومات - كلية الدراسات والبحوث البيئة) بالاضافة إلى الزيارات الخارجية.

وفي نهاية الدورة يقوم الأطفال بعمل مشاريع تخرج ويتم تسليمهم شهادات معتمدة من جامعة عين شمس وذلك من منطلق اهتمام الجامعة بمساعدة الأطفال في اكتشاف كل ما هو جديد.

‏ثم تناول بعض منسقي ومنظمي الكليات المختلفة عرض للأنشطة والفعاليات التي سوف ‏تنفيذها خلال فترة فعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس، وهم: كلية التربية النوعية: أ.د.أماني حنفي أستاذ الموسيقي العربية بكلية التربية النوعية، كلية الهندسة: أ.د علي البحراوي الأستاذ بقسم الهيدروليكا وأ.د عادل الشباسي أستاذ هندسة الإنتاج، كلية العلوم: د.إسلام عدلي مدرس بقسم الحشرات ، مركز الابتكار وريادة الأعمال: د. وئام ‏محمود نائب مدير المركز، كلية الصيدلة: د.سلمي سامح مدرس مساعد بقسم العقاقير، كلية الطب: د. هدير المهدي مدرس مساعد الصحة العامة ، ‏كلية الحاسبات والمعلومات: ا.د تامر مصطفى، أستاذ مساعد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

هذا وقد حضر حفل الافتتاح لفيف من قيادات الجامعة، السادة العمداء ، الوكلاء، أعضاء هيئة التدريس والضيوف بالإضافة الي الاطفال وأولياء الأمور.

‏أعقب حفل الافتتاح عدة محاضرات لمجموعة من الأساتذة المتخصصين وهم: .د / إيهاب محمد عيد " أستاذ الصحة العامة والطب السلوكى ورئيس قسم الدراسات الطبية بكلية الدراسات للطفولة"

و د. أحمد محمد مختار " مدرب وحكم إقليمى في برامج المناظرات في المجلس الثقافي البريطاني"

، د. شيرين لويس جابر " استشاري نفسى وتربوى " وتناولت المحاضرات مجالات تربية الأطفال والتربية الإيجابية وكيفية تعديل سلوكياتهم وقبول الاختلاف وكيفية التعامل مع تميز الأطفال و إبداعاتهم.