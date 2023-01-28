خطوات الحصول على نتيجة الترم الأول 2023 بجامعة عين شمس

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، أنه يتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول على نظام جامعة عين شمس ums .

وأضاف عميد كلية زراعة جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ صدى البلد" أنه يمكن للطلاب معرفة نتائج الترم الاول علي نظام جامعة عين شمس ums اضغط هنا

وكشف الدكتور أحمد جلال خطوات الحصول علي نتائج الفصل الدراسي الاول وهي كالآتي :

عمل login :

اختيار الكلية

الدخول لطلاب الكلية عن طريق كتابة رقم الجلوس

كتابة كلمة المرور لجميع الطلاب لاول

الضغط على Login

سوف يظهر إسم الطالب بعد عمل login

يرجي ضرورة تغيير الباسورد password عند الدخول لاول مرة .

فى حالة وجود أي مشكلة برجاء غلق الموقع والتوجه الي ادارة شؤون الطلاب بالكلية



وأكد الدكتور احمد جلال أن تصحيح مواد الامتحانات يتم إلكترونيًا وأولًا بأول، مشددًا على تواجد أستاذ المادة يوميًا للرد على أسئلة واستفسارات الطلاب، كما توجد فرق لمواجهة الأزمات بالكلية مهمتها توجيه الطالب ومساعدته لافتًا نتائج امتحانات الفصل الدراسي الاول سوف يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري .