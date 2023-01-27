جامعة عين شمس في أسبوع .. منح العاملين إجازة تبادلية خلال نصف العام.. وتحصد المركز الأول في تطبيق معايير مكافحة العدوى

جامعة عين شمس في أسبوع :

جوائز ينظم اجتماعه الخامس والعشرين مع أعضاء هيئة التدريس

منح العاملين بالجامعة إجازة تبادلية خلال نصف العام

تحصد المركز الأول في تطبيق معايير مكافحة العدوى

تآكل العظام الأفقية الناتجة عن خلعها.. رسالة ماجستير بطب الأسنان



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها جوائز جامعة عين شمس ينظم اجتماعه الخامس والعشرين مع أعضاء هيئة التدريس ورئيس عين شمس يمنح العاملين بالجامعة إجازة تبادلية خلال نصف العام.

يواصل مكتب جوائز جامعة عين شمس انطلاقا من رؤية ورسالة جامعة عين شمس لتحقيق التميز والمنافسة ، واستمرارا لريادة جامعة عين شمس في مجال الجوائز من خلال علمائها المتميزين في مختلف المجالات ، والاستفادة من الخبرة العملية للحائزين على الجوائز المرموقة ، اجتماعاته وعقد اجتماعه الخامس والعشرون بحضور نخبة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مرموقة ، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عقد مكتب الجوائز اجتماعه الخامس والعشرين مع مجموعة من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز متنوعة في مجالات متعددة، ، والذي عقد بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بالجامعة في 24 يناير 2023.



واستضاف الاجتماع الخامس والعشرين الذي عُقد تحت إشراف كل من الدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رشا إسماعيل مدير البوابة الإلكترونية، الدكتور علاء عبد الحليم فرج المشرف العام على مكتب الجوائز بالجامعة، نخبة من أعضاء هيئة التدريس وهم:



الدكتورة صفاء عبد الفتاح شلبي، أستاذ الفيزياء النظرية بكلية التربية والحاصلة على جائزة البحوث الممتازة عام 1995



الدكتورة هبة إبراهيم محمد إبراهيم، أستاذ العلوم البيولوجية بكلية التربية والحاصلة على جائزة الدولة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية عام 2018



وأشار كل من الى المشوار العلمي الحافل والجهود المبذولة في المدرسة العلمية ومؤلفات البحث العلمي والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية وغيرها ، كما أكدوا على دور جامعة عين شمس في دعم البحث العلمي والباحثين متمثلا في دعم المؤتمرات العلمية ومكافآت النشر الدولي والمهمات العلمية وغيرها من وسائل الدعم واختتم كل منهم حديثه برسالة وجهها لشباب الباحثين من الجامعة من أجل تدعيم روح المنافسة العلمية والريادة والتميز للتمكن من إثراء مشوار العطاء والاستفادة من خبرات الأساتذة وذلك للتمكن من زيادة رصيد الخبرات وحصد الجوائز من أجل استمرار ريادة جامعة عين شمس العريقة والتواصل بين الأجيال وتحقيق رؤية ورسالة الجامعة في مجال البحث العلمي والتميز والمنافسة العالمية من خلال الحصول على الجوائز المرموقة .



وللتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإليكتروني وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط



حصل الطبيب أحمد بهاء الدين زيدان على درجة الماجستير فى تخصص زراعة الأسنان و جراحة اللثة بتقدير ( جيد جدا ) من كلية طب الأسنان جامعة عين شمس عن رسالة بعنوان " تقنية المظلة مجتمعة مع العظام اللاصقة في زيادة العظام الأفقية"، وتهدف الدراسة إلى حل مشكلة تآكل العظام الأفقية الناتجة عن خلع الأسنان و التى تعيق عملية زراعة و تعويض الأسنان و ذلك باستخدام IPRF و التى تحتث على growth factors و تدمج مع العظام xenograft و يتم وضعها حول الجزء المتآكل من العظام بعد تثبيت مسامير بالفك لاحتواء العظام. و قد تم قبول الرسالة و منح الطبيب أحمد بهاء درجة الماجستير.

وتألفت لجنة الإشراف والمناقشة من الدكتور هالة كمال أستاذ متفرغ علاج اللثة و التشخيص و طب الفم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس وعضو مجلس الشيوخ ،الدكتور محمد الشحات عميد كلية طب الأسنان بالمنصورة والدكتور محمد وجدى أستاذ علاج اللثة و التشخيص و طب الفم كلية طب الأسنان جامعة عين شمس ، والدكتور نيفين خير الدين أستاذ متفرغ علاج اللثة و التشخيص و طب الفم كليه طب الأسنان.

تمت مناقشة الرسالة بحضور الدكتور محمود المتينى رئيس جامعه عين شمس، واللواء بهاء الدين زيدان رئيس هيئة الشراء الموحد، الدكتور محمد ضياء عميد كليه طب الأسنان جامعة عين شمس، الدكتور أشرف السيد أبو خلف وكيل كلية طب الأسنان لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور كريم البطوطى وكيل الكلية طب الأسنان لشئون التعليم والطلاب، واللواء طبيب رأفت رياض رئيس قسم الجراحة بجامعة مصر الدولية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا بالإضافة لأسرة الباحث.



أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، قراراً بمنح العاملون بالإدارة العامة للجامعة ووحداتها إجازة خلال نصف العام الدراسي لمدة أسبوعين، بالتبادل على دفعتين على النحو التالي :



مادة (1)

- الدفعة الأولى إعتبارا من يوم السبت الموافق ۲۰۲۳/۱/٢٨ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۲/۲

- الدفعة الثانية إعتبارا من السبت الموافق ٢٠٢٣/٢/٤ حتى يوم الخميس الموافق ۲۰۲۳/۲/۹ .



مادة (۲) يتم التنسيق بين السادة مديري العموم بالإدارة العامة على أن يتواجد نصف القوة خلال كل فترة .



مادة (٣) على السادة مديري العموم مراعاة صالح العمل ووضع النظام الكفيل لضمان سير العمل وانتظامه خلال هذه

المدة مع مراعاة التبادل المناسب بحيث لا يؤثر على حسن الأداء وما يتطلب من بيانات وخدمات .



مادة (٤) للسادة عمداء الكليات والمعاهد وضع النظام الذي يتفق مع ظروف العمل خلال إجازة نصف العام الدراسي.

احتفلت اللجنة العليا لمكافحة العدوى بالمستشفيات الجامعية ، فى إطار احتفالية المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، باليوم السنوى لمكافحة العدوى وتم عرض نتائج زيارات فريق مكون من أساتذة من عدد من الجامعات ومن المجلس الأعلى للجامعات ومنظمة الصحة العالمية علي كافة الجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية التابعة لها للوقوف علي مدى تطبيق معايير مكافحة العدوى .



وحصدت جامعة عين شمس المركز الأول بين كافة الجامعات في تطبيق معايير مكافحة العدوى وكانت أكثر مستشفيات جامعة عين شمس تميزا بين المستشفيات الجامعية هى مستشفى المسنين ، أكاديمية القلب، مستشفى عين شمس التخصصى ، زرع النخاع و مستشفى الأطفال.

وتم توزيع دروع علي المستشفيات المتميزة قام بتسليمها الدكتورة نعيمة القصير مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر و الدكتورة غادة عبد الواحد منسق للجنة العليا لمكافحة العدوى بالمجلس الأعلى للجامعات ، وقد تسلمت درع جامعة عين شمس الأستاذة الدكتورة سامية عبده مدير مكافحة العدوى بجامعة عين شمس ونائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.