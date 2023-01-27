انطلاق دورة إعداد المدربين بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

يواصل مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس دورات إعداد المدربين TOT وتصميم الحقيبة التدريبية "أونلاين".

وانطلقت فعاليات تدريب الدفعة رقم ٩٠ باعتماد جامعة عين شمس، والتي يقدمها نخبة من أفضل المدربين في مصر والوطن العربي.

صرح بذلك الدكتور إسلام السعيد مدير المركز، مضيفاً أنه في ختام الدورة يحصل المتدربين على ٤ شهادات معتمدة من جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار بالجامعة، ومؤسسة باوندليس للتدريب وريادة الأعمال باجتياز دورة تدريب المدربين بواقع 60 ساعة تدريبية ، واجتياز دورة إعداد الحقيبة التدريبية بواقع 21ساعة تدريبية.

ولمزيد من التفاصيل حول الدورات التي يقدمها المركز يرجى التواصل عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/AEC2001/?mibextid=ZbWKwL

وينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس مؤتمره السنوي التاسع عشر بعنوان “الذكاء الاصطناعي وتعليم الكبار في الوطن العربي”، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ومحمد ولد أعمر، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومحمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، برئاسة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في الفترة من 28 إلى 29 يناير 2023 بقاعة المؤتمرات الكبرى بكلية الصيدلة، بنظامي الحضور المباشر والأونلاين.



وأوضح الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها؛ الأدوار الجديدة لمؤسسات تعليم الكبار بالوطن العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات الحديثة لتعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، إلى جانب متطلبات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على تعليم الكبار في الوطن العربي، والذكاء الاصطناعى ومهارات التعلم الذاتي، بالإضافة إلى خطط وبرامج واستراتيجيات ومناهج تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور منظمات المجتمع المدنى في تطوير برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، وكذلك تمكين المرأة العربية من أجل المشاركة الإيجابية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتنمية المهنية المستدامة لمعلمى الكبار في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي، وتعليم الكبار والتمكين التقني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي.

كما يبحث المؤتمر دور محو الأمية التكنولوجية كضرورة حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.. صيغ وتجارب عربية وعالمية، وأيضًا الاتجاهات الحديثة في إدارة وتمويل مشروعات تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور وسائل الإعلام والاتصال الرقمية في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وأخيرًا تحديات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي.