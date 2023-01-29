«تعليم الكبار» بجامعة عين شمس يواصل فعاليات المؤتمر السنوي التاسع عشر

تنتهي فعاليات المؤتمر السنوى التاسع عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس، اليوم الأحد، 29 يناير 2023، والذبي أقيم بعنوان "الذكاء الاصنطاعي وتعليم الكبار في الوطن العربي"، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، والهيئة العامة لتعليم الكبار.

وياتي ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، الدكتورة نيڤين القباج وزير التضامن الاجتماعي ، الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وبرئاسة الدكتور غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضح الدكتور إسلام السعيد، مدير مركز تعليم الكبار ومقرر المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش عدة محاور منها؛ الأدوار الجديدة لمؤسسات تعليم الكبار بالوطن العربي في عصر الذكاء الاصطناعي، والاتجاهات الحديثة لتعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، إلى جانب متطلبات الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على تعليم الكبار في الوطن العربي، والذكاء الاصطناعى ومهارات التعلم الذاتي، بالإضافة إلى خطط وبرامج واستراتيجيات ومناهج تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور منظمات المجتمع المدنى في تطوير برامج تعليم الكبار بالوطن العربي، وكذلك تمكين المرأة العربية من أجل المشاركة الإيجابية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتنمية المهنية المستدامة لمعلمى الكبار في ضوء متطلبات الذكاء الاصطناعي، وتعليم الكبار والتمكين التقني والاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة في الوطن العربي.

كما يبحث المؤتمر دور محو الأمية التكنولوجية كضرورة حتمية في عصر الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات التكنولوجية في مجال تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة.. صيغ وتجارب عربية وعالمية، وأيضًا الاتجاهات الحديثة في إدارة وتمويل مشروعات تعليم الكبار في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور وسائل الإعلام والاتصال الرقمية في تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة، وأخيرًا تحديات تعليم الكبار والتعلم مدى الحياة في عصر الذكاء الاصطناعي.

أكد الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المؤتمر يتناول استخدام الذكاء الاصطناعي في تعليم الكبار من منظور واسع يشمل مستويات مختلفة من التعلم وليس فقط التحرر من الأمية ، لافتا إلي أنه موضوع هام يشمل فرص وتحديات ،تتمثل الفرص في شمول أعداد كبيرة و قطاعات أوسع من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى توفير الوقت وعدم التقيد بمواعيد محددة للتعلم وتفرد المحتوي التعليمي حسب مستوى الفرد personalization of content بالإضافة إلى التغلب علي المشاكل الشخصية مثل الخجل .

و أما التحديات فتشمل إتاحة البنية التحتية من حيث النت والأجهزة ، إنعدام أو محدودية المعرفة الرقمية و نسبة ذلك في الدول المتقدمة تتراوح من 14-28% طبقا OECD ، إلى جانب الاحتياج لنوعية مختلفة من المدربين و المشرفين.

وأكدت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئه أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت مجالًا قوًيا ومعبراً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما تحدثه من تاثير إيجابي داخل المجتمعات، بالإضافه إلى قدرتها على تقديم حلول واقعية تتماشى مع المشكلات والتحديات الاقتصادية وقد انعكس هذا الاهتمام على مؤسسات التعليم بشكل عام ومؤسسات تعليم الكبار بشكل خاص .

واضافت أن مفهوم محو الأمية بات يتطلب اكساب الدارسين مهارات تكنولوجية جديدة وأصبح الإهتمام بمفهوم تعليم الكبار بمعناه الشامل يشمل محو الأمية ومواصله التعلم والتدريب والتأهيل وإعداد القادة تأكيدا لأهمية التعلم المستمر مدى الحياه ومواكبة تطورات العصر ، وعلى هذا الأساس جاءت فكره المؤتمر السنوي التاسع لمركز تعليم الكبار الذي يركز على توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ببرامج تعليم الكبار في الوطن العربي وطرح التوجهات والبرامج التي تضمن ربط حركه تعليم الكبار بمتطلبات التنميه المستدامه.