لطلاب الثانوية العامة 2023.. أفضل الطرق للمذاكرة وتحصيل فصل دراسي فعال

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن كل مرحلة تحتاج إلى مجهود بشكل مختلف عن الأخرى، موضحا أن فترة الثانوية العامة تحتاج إلى عدد ساعات كثير للمذاكرة بخلاف المرحلتين الابتدائية والإعدادية .

وأكد شوقي خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أنه لابد من فترات راحة للأطفال أثناء فترة المذاكرة لأنها تساعد على التركيز أكثر في المذاكرة وفترات الراحة تجعل الأبناء أكثر نشاطا وحيوية، منوها بأنه من الضروري تأهيل بيئة مناسبة.

وأردف أن أحد أهم قواعد التحصيل الدراسي الفعال: "تحديد هدف لكل طالب- ومذاكرة المحتوى العلمي المقرر على الطالب أولا بأول، وعند انتهاء كل درس- والتعرض للمحتوى مرة أخرى ومراجعته"؛ ليتحقق الهدف الأساسي، وهو التعلم، ونجاح العملية التعليمية.

وأوضح أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس ، أهمية أن يتم تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الآخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

وأكد أن إحدى أهم الخطوات أن ينظم الطالب جدولا أو قائمة مهام محددا بها كل ما على الطالب إنجازه، كما تتضمن فترات تناول الطعام، وأوقات الراحة وهو ما يساعد الطالب للحفاظ على الوقت وتوظيفه وفقا لأولويات المرحلة الدراسية الخاصة به، وكلما التزم الطالب بما حدده في الجدول، كلما كانت استفادته أكبر.

وأشار إلى أنه لا يوجد عدد ساعات للمذاكرة والتحصيل مثالية للاستيعاب، ومن أفضل الأوقات التي يذاكر فيها الطالب في الصباح الباكر ولكن في ايام الدراسة قبل النوم مباشرة .

ولفت إلى أهمية حضور الطلاب لمدارسهم ، فالطالب يستطيع -بحضوره الدائم في المدرسة- فهم شخصية وطبيعة أساتذته، ومنها يستطيع الإجابة في الامتحانات وفق ما يتوقعه الأساتذة من إجابات، كما أن وجود الطالب يساعده على فهم الإجابة المفضلة للأستاذ".