أخبار التعليم.. علاج الطبيعى جامعة القاهرة تعلن شروط الحصول على درجة دكتور مهني.. وتعرف على تفاصيل التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعلم الكبار بعين شمس يواصل فعاليات المؤتمر السنوى التاسع عشر

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوى التاسع عشر لمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس بعنوان " الذكاء الاصنطاعى وتعليم الكبار فى الوطن العربى " بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والهيئة العامة لتعليم الكبار، والذى سوف ينتهي اليوم الموافق 29 يناير 2023 .

إستعداد لاحتفالية "قادرون باختلاف" اتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة يطلق مسابقة

أعلنت لجنة الآسر باتحاد طلاب كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن تنظيم مسابقة "اعمل لوجو" لتصميم شعار لمهرجان الأسر المقام في مارس ٢٠٢٣ تحت عنوان "لينا مكان" في ضوء احتفالية "قادرون باختلاف" في نسختها الرابعة، ويأتي ذلك تحت رعاية تحت رعاية اتحاد طلاب جامعة القاهرة.

البحث العلمي تعلن تفاصيل التقديم للأكاديمية الوطنية للعلوم الطبيعية الصينية للأعوام 2023- 2025

اعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في إطار الإتفاقية الموقعة بين الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسط SESAME ، عن التقدم بمقترحات بحثية لخطوط الحزم التشغيلية الثلاثة (BM02-IR و BM08-XAFS / XRF و ID09-MS) لفترة إستخدام بدءًا من ‏‏ من 1 يوليو‏‏ إلى 31‏‏ديسمبر 2023 .

علاج طبيعى القاهرة تعلن شروط الحصول على درجة دكتور مهنى

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، عن فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا درجة دكتور مهنى فى العلاج الطبيعى للعام الجامعى ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

غدا.. إعلان نتائج المشروع البحثي "قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر"

ينطلق يوم 30 -31 يناير 2023 مؤتمر إعلان نتائج مشروع" تطوير قدرات مقدمى الرعاية الصحية فى مصر لتطبيق المشوره للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيحابى أو السلبى" .