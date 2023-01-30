عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تستضيف منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية | الأربعاء

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

تستضيف جامعة عين شمس منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء القادم الموافق 1 فبراير2023، بالتعاون مع ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة في إطار رسالة جامعة عين شمس لدعم البحوث العلمية وتحقيقا لرؤيه الدولة المصرية 2030 للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي. 


تعد منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية نافذة يتنافس فيها كل طلاب وخريجي الجامعات المصرية الدارسين والباحثين في العلوم الحديثة، حيث تعتبر التكنولوجيا الحيوية هي أحد فروع العلوم البينية التي يشارك في دراستها طلاب الكليات المختلفة منها الطب، العلوم، الزراعة، علوم الحاسب والذكاء الأصطناعي، الطب البيطري، والصيدلة وتهدف الى تطويع الكائنات الحية لإنتاج منتجات حيوية تستخدم في التطبيقات العلاجية والصناعية والإنتاجية واهمها صناعة اللقاحات البيطرية والبشرية.

txt

خطة خبراء التعليم لنيل أفضل الدرجات بالثانوية العامة.. زيادة ساعات المذاكرة وعدم إهمال كتاب الوزارة.. وابتعدوا عن وهم كليات القمة

txt

خطة خبراء التعليم لحصد أفضل الدرجات بـ الثانوية العامة 2023

txt

أخبار التعليم.. القاهرة تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم.. رئيس جامعة بني سويف: نعمل من خلال فريق عمل متكامل لخدمة المرضى

txt

يارب أشوفك محروقة وسط الكتب دي|طلاب يتنمرون علي طبيبة.. بماذا ردت؟

txt

مع زيادة نزلات البرد.. باحث يحذر من تناول المشروبات الباكت

txt

أخبار التعليم| إعلان نتائج المشروع البحثي قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر اليوم.. الدراسات الأفريقية العليا تستقبل دفعة جديدة للالتحاق بالبرامج الأكاديمية

txt

اليوم.. إعلان نتائج المشروع البحثي قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر

txt

زراعة عين شمس: نوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن المواطنين

txt

جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات| عين شمس: نافذة ترصد المجتمع المحيط للوقوف على مشكلاته وحلها.. والوادي الجديد: ندعمه لمواكبة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

txt

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعين شمس: الجامعة أعدت خطة للمساهمة في حياة كريمة

تم الأعداد للمنافسة بالتعاون مع ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة. يحصل الفائزون على فرص للتدريب بالمعامل الحديثة في مجال البيوتكنولوجي بالمستشفى البيطري للعلاج والتحاليل المعملية بالقوات المسلحة. يساهم هذا التدريب في دعم الطلاب والخريجين في تحقيق الريادة والتميز في البحث العلمي. 


يشارك في المنافسة عدد كبير من الطلاب والباحثين بكليات جامعة عين شمس والجامعات المصريه الأخري. يمثل المشاركين في المنافسة كليات الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، العلوم، والزراعه. 

 
وتضم لجنة التحكيم بالمنافسة عدداً كبيراً من أساتذة جامعة عين شمس والجامعات المصرية الأخرى مثل جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الطب بالقوات المسلحة.

وتعقد فعاليات المنافسة بمدرج البنهاوي بمقر كلية الطب – جامعة عين شمس.

جامعة عين شمس منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية الإبداع في التكنولوجيا الحيوية رؤية الدولة المصرية 2030 التعليم العالي التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

ترشيحاتنا

دليل هيئة الدواء المصرية للتعامل مع الإكزيما

التقديم بدأ .. تعرف على تفاصيل وظائف قطارات تالجو الجديدة

بينهم 12 فتاة |اعتقال أكثر من 1000 تاجر مخدرات فى دولة عربية

تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.. موعدها وخطواتها وضوابطها

تظاهرة في حب شيخ الأزهر من الطلاب الوافدين بجناح معرض القاهرة للكتاب

عُمان تدافع بقوة عن مصر بعد شائعة فساد منتجات زراعية مورّدة للسلطنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بإطلالة جريئة.. شاهد

مش قلة نضافة.. علامة بالرقبة تؤكد إصابتك بمرض خطير

لذيذ ومغذي والولاد بيحبوه.. عصير البرسيم يتصدر السوشيال ميديا

يفعل المعجزات.. مكون خارق لعلاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الجسم

فيديو

مفاجأة في سعر الذهب وتراجع الدولار | تفاصيل

تحذير عاجل من الأرصاد .. طقس سيئ في هذا الموعد | فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ