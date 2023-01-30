جامعة عين شمس تستضيف منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية | الأربعاء

تستضيف جامعة عين شمس منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية يوم الأربعاء القادم الموافق 1 فبراير2023، بالتعاون مع ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة في إطار رسالة جامعة عين شمس لدعم البحوث العلمية وتحقيقا لرؤيه الدولة المصرية 2030 للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي.



تعد منافسة الإبداع في التكنولوجيا الحيوية نافذة يتنافس فيها كل طلاب وخريجي الجامعات المصرية الدارسين والباحثين في العلوم الحديثة، حيث تعتبر التكنولوجيا الحيوية هي أحد فروع العلوم البينية التي يشارك في دراستها طلاب الكليات المختلفة منها الطب، العلوم، الزراعة، علوم الحاسب والذكاء الأصطناعي، الطب البيطري، والصيدلة وتهدف الى تطويع الكائنات الحية لإنتاج منتجات حيوية تستخدم في التطبيقات العلاجية والصناعية والإنتاجية واهمها صناعة اللقاحات البيطرية والبشرية.

تم الأعداد للمنافسة بالتعاون مع ادارة الخدمات البيطرية بالقوات المسلحة. يحصل الفائزون على فرص للتدريب بالمعامل الحديثة في مجال البيوتكنولوجي بالمستشفى البيطري للعلاج والتحاليل المعملية بالقوات المسلحة. يساهم هذا التدريب في دعم الطلاب والخريجين في تحقيق الريادة والتميز في البحث العلمي.



يشارك في المنافسة عدد كبير من الطلاب والباحثين بكليات جامعة عين شمس والجامعات المصريه الأخري. يمثل المشاركين في المنافسة كليات الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، العلوم، والزراعه.



وتضم لجنة التحكيم بالمنافسة عدداً كبيراً من أساتذة جامعة عين شمس والجامعات المصرية الأخرى مثل جامعة القاهرة، جامعة الأزهر، جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة و الآداب، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وكلية الطب بالقوات المسلحة.

وتعقد فعاليات المنافسة بمدرج البنهاوي بمقر كلية الطب – جامعة عين شمس.