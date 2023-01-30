اليوم.. إعلان نتائج المشروع البحثي قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر

ينطلق اليوم 30 -31 يناير 2023 مؤتمر إعلان نتائج مشروع" تطوير قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر لتطبيق المشورة للنساء الحوامل وأسرهم فيما يتعلق بالإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين الإيجابي أو السلبى" .



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس ، الدكتور أسامة منصور وكيل كليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث

و الذى تم تنفيذه بقسم الصحة العامة كلية الطب ، وكان الباحث الرئيسي للمشروع الدكتورة وجيده عبد الرحمن أنور أستاذ الصحة العامة كلية الطب جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة نيويورك ممثلة في الدكتور عمر الشهاوي و الدكتور سكوت شيرمان وبالاشتراك مع فريق العمل بمستشفى النساء و التوليد و مستشفيات الدمرداش و وزارة الصحة و السكان في مصر.

وكان قد استقبل الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ومعه الدكتورة أماني حنفي عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل في كلية التربية النوعية، والدكتورة نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة المنح المشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، اليوم "الأحد" وفود أطفال جامعة الطفل والبالغ عددهم حوالي ٨٠ طفلا.

وجرى تدريب الأطفال في اليوم الأول على الأنشطة التالية:



- ورشة الأشغال اليدوية بالورق قدمتها الدكتورة مروة رضا ود. سالي عماد وانتج فيها الأطفال شنط الهدية من الأوراق الملونة.

- ورشة التصوير بالألوان المائية قدمتها شهد رمضان ‏وانتج فيها الأطفال لوحات من الطبيعة باستخدام الألوان المائية.

- ورشة فن الكولاچ قدمها أحمد وجيه ‏وانتج فيها الأطفال لوحات من الطبيعة باستخدام الأوراق

-‏ واختتم اليوم بتدريب الاطفال على الغناء و الحفل الموسيقي بقيادة د أحمد سالم.