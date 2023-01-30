عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. القاهرة تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم.. رئيس جامعة بني سويف: نعمل من خلال فريق عمل متكامل لخدمة المرضى

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليم القاهرة تحصد المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم
كرم أيمن موسى، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة ومدير المديرية، الطالبة جودى أشرف ممدوح، الحاصلة على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للكاراتيه لذوى الهمم بالنادى الأهلى.

جامعة الطفل في ضيافة كلية تربية نوعية عين شمس
استقبل الدكتور اسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ومعه الدكتورة أماني حنفي عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل في كلية التربية النوعية، والدكتورة نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة المنح المشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، اليوم "الأحد" وفود أطفال جامعة الطفل والبالغ عددهم حوالي ٨٠ طفلا.

رئيس جامعة بني سويف: نعمل من خلال فريق عمل متكامل لخدمة المرضى
اجتمع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، بعدد من أطباء مستشفيات جامعة بني سويف والعاملين وهيئة التمريض، وذلك على هامش جولاته اليومية والتي تشمل كافة المنشآت لمتابعة سير العمل، بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام بشري مدير مستشفيات جامعة بني سويف.

لطلاب الثانوية العامة 2023.. أفضل الطرق للمذاكرة وتحصيل فصل دراسي فعال
قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس إن كل مرحلة تحتاج إلى مجهود بشكل مختلف عن الأخرى، موضحا أن فترة الثانوية العامة تحتاج إلى عدد ساعات كثير للمذاكرة بخلاف  المرحلتين الابتدائية والإعدادية .

صيدلة المنصورة تستضيف مؤتمر "خطوة على الطريق" لتأهيل الطلاب لسوق العمل
تستضيف كلية الصيدلة بجامعه المنصورة،  أكبر مؤتمر علمى لطلاب الصيدلة فى مصر على نطاق الدلتا.

بعد استيفاء المعايير الدولية.. تجارة طنطا تحصل على اعتماد الأيزو
أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، حصول كلية التجارة ، على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و «الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية كخامس كلية بجامعة طنطا تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

وزير التربية والتعليم يلتقي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة أوجه التعاون المشترك
التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم بديوان عام الوزارة، بالمهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارة والمؤسسات الصحفية القومية.

رفع قدرات المعلمين بسيناء على أعمال تدريس وتطبيق البرامج الدراسية المطورة
 شهد حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم  محافظة شمال سيناء،  ورشة العمل،  الذي نظمتها وحدة التدريب بعنوان ( استكمال رفع قدرات المعلمين على أعمال تدريس وتطبيق البرامج الدراسية المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المطلوبة لسوق العمل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣م.، تنفيذاً لتوجيهات  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .

الجلالة تستضيف سامح حسين ضمن فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية
استضافت جامعة الجلالة الأهلية، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، الفنان سامح حسين، ضمن فعاليات أسبوع قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية، خلال لقاء مفتوح مع الطلاب.

احصل على فرصة منحة للدراسة خارج مصر بهذه التخصصات .. تفاصيل
أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا مقدمة من دولة رومانيا للعام الدراسي 2023/2024  للحصول على   البكالوريوس – الليسانس – التخصص  ( 7 منح ) للدراسة الجامعية  بدون نفقات من البعثات  وذلك في كافة المجالات والتخصصات بخلاف الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة.

وزارة التربية والتعليم وكيل أول وزارة التربية والتعليم وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة كلية التربية النوعية جامعة عين شمس جامعة عين شمس جامعة الطفل كلية التربية النوعية الأخبار التعليمية اخبار التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطورات عاجلة في قضية إيقاف محمود كهربا

انخفاض 30 جنيها.. بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الفراخ قبل رمضان

نزل 720 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن بعد توقعات الدولار

رد عاجل من نادي ميتلاند الدنماركي على حقيقة مفاوضات إمام عاشور

مفاجأة وراء إستبعاد الزمالك لأحمد فتوح من مواجهة فيوتشر بالدوري

6 جنيهات.. الدولار يهبط بقوة مقابل الجنيه قريبًا ومفاجأة في سعره الآن بالبنوك

ملكة جمال العشوائيات.. شاهد صور بسمة حجازي المثيرة للجدل بعد القبض عليها

الحديد زاد 3500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء اليوم

موضوعات متعلقة

أخبار التعليم| إعلان نتائج المشروع البحثي قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر اليوم.. الدراسات الأفريقية العليا تستقبل دفعة جديدة للالتحاق بالبرامج الأكاديمية

اليوم.. إعلان نتائج المشروع البحثي قدرات مقدمي الرعاية الصحية في مصر

زراعة عين شمس: نوفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة لرفع العبء عن المواطنين

جهود قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات| عين شمس: نافذة ترصد المجتمع المحيط للوقوف على مشكلاته وحلها.. والوادي الجديد: ندعمه لمواكبة التقدم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

خدمة المجتمع وتنمية البيئة بعين شمس: الجامعة أعدت خطة للمساهمة في حياة كريمة

ٱخر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا بكلية البنات جامعة عين شمس

لطلاب الثانوية العامة 2023.. أفضل الطرق للمذاكرة وتحصيل فصل دراسي فعال

نائب رئيس جامعة عين شمس يفتتح فعاليات معسكر الابتكار وريادة الأعمال

ترشيحاتنا

بنسبة نجاح 85.9% .. محافظ شمال سيناء يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

الصرف الأربعاء.. إعلان قائمة أسعار 32 سلعة تموينية لشهر فبراير 2023

حركة الأسعار بالأسواق.. الخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض والذهب اليوم الاثنين

السمسار كان مين|شوبير يوجه رسالة للزمالك بشأن رحيل إمام عاشور

قرار عاجل من الصحة العالمية بشأن حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

إقبال كبير على معرض القاهرة للكتاب في يومه الخامس.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش قلة نضافة.. علامة بالرقبة تؤكد إصابتك بمرض خطير

لذيذ ومغذي والولاد بيحبوه.. عصير البرسيم يتصدر السوشيال ميديا

يفعل المعجزات.. مكون خارق لعلاج آلام المفاصل وإزالة السموم من الجسم

هيدخلهم العناية.. طبيب يحذر من خطأ شائع تقع فيه الأمهات مع أطفالها

فيديو

مكنش معترض.. منى فاروق توضح حقيقة وفاة والدها بعد أزمة الفيديوهات

بعد غش النسكافيه .. كشف مصنع لـ إنتاج شاي وبيكينج باودر مضروب

صناعة النسكافيه من بودرة السيراميك .. أكذوبة أم حقيقة ؟

ابن المحظوظة.. كيف تمكن البرص المصري من السفر إلى إنجلترا ؟ |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

كريمة أبو العينين

صناعة العبيد

مني أحمد

الشرطة المصرية عهد وتضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ