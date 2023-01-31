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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. آخر موعد للتقديم ببرامج الدراسات العليا بكلية البنات جامعة عين شمس

كلية البنات جامعة
كلية البنات جامعة عين شمس

كشفت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس عن آخر موعد للتقديم لبرامج الدراسات العليا (تمهيدي دكتوراه فقط).

وأكدت الدكتورة أميرة يوسف خلال تصريحاتها لـ صيدى البلد أن اليوم الثلاثاء 31 يناير آخر موعد  للتقديم لبرامج الدراسات العليا وسيتم التواصل مع المقبولين لاستيفاء الأوراق المطلوبة .

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واستقبل الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ومعه الدكتورة أماني حنفي عميد الكلية السابق ومنسق برنامج جامعة الطفل في كلية التربية النوعية، والدكتورة نهى الرافعي ‏نائب مدير إدارة المنح المشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس، اليوم "الأحد" وفود أطفال جامعة الطفل والبالغ عددهم حوالي ٨٠ طفلا.

وجرى تدريب الأطفال في اليوم الأول على الأنشطة التالية:
- ورشة الأشغال اليدوية بالورق قدمتها الدكتورة مروة رضا ود. سالي عماد وانتج فيها الأطفال شنط الهدية من الأوراق الملونة.

- ورشة التصوير بالألوان المائية قدمتها شهد رمضان ‏وانتج فيها الأطفال لوحات من الطبيعة باستخدام الألوان المائية.

- ورشة فن الكولاچ قدمها أحمد وجيه ‏وانتج فيها الأطفال لوحات من الطبيعة باستخدام الأوراق

-‏ واختتم اليوم بتدريب الاطفال على الغناء و الحفل الموسيقي بقيادة د أحمد سالم.

وحرصاً على ‏سلامة الأطفال ومتابعة تنفيذ البرنامج، ‏وتيسير أي صعوبات تواجه منسقي الكلية، قام فريق إدارة المنح والمشروعات باستقبال الأطفال في مدرج هلال بكلية العلوم واصطحابهم من وإلى ‏كلية التربية النوعية والبقاء معهم طوال فترة فعاليات اليوم.

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