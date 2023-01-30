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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طرق سهلة وبسيطة للحصول على منح دراسية بالخارج

طلاب جامعات
طلاب جامعات

يبحث عدد كبير من الطلاب عن تقديم منحة دراسة مجانية ، والالتحاق بالجامعات خارج مصر للدراسة ببرامج دراسية جديدة في مختلف المجالات والتخصصات .

خطوات سهلة وبسيطة يستعرض "صدى البلد" كيفية الحصول على منح دراسية مقدمة من بعض الجامعات في مختلف أنحاء العالم .

منحة دراسية مجانية باليابان :

يمكن الحصول على منح دراسية مجانية في دولة اليابان من خلال قبول الحكومة اليابانية في كل عام طلبات من الطلاب للحصول على منحة الحكومة اليابانية والتي تكون ممولة بالكامل منحة Monbukagakusho (MEXT) ويمكن من خلالها الحصول على " البكالوريوس"  درجة المرحلة الجامعية ، والماجستير وأيضا الدكتوراه.

شروط الدراسة باليابان

بينما لا يكون إلزاميا معرفة اللغة اليابانية للحصول على منحة دراسة مجانية، كما تقدم MEXT Japan Scholarship 2020 وهي طلبات مفتوحة للطلاب جميعهم من جميع أنحاء العالم، كما أن مستوى الدراسة في المرحلة الجامعية، والماجستير والدكتوراه، كما أن مجالات هذه المنح الدراسية، تشمل جميع المجالات والتخصصات.

منح دراسية مجانية للطلاب في كندا:

Brescia University:-  

يمكن لراغبي الدراسة في كندا بجامعة بريشيا أو Brescia University التقديم لعدة منح دراسية مجانية للطلاب بدراسية جزئية، وذلك للطلاب الدوليين.

شروط للحصول على منح مجانية للطلاب في كندا بجامعة بريشيا:

- امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.

- أن تكون طالبًا دوليًا.

- امتلاك شهادة الثانوية العامة.

ويمكن الحصول على منح مجانية للطلاب بعد الثانوية العامة خارج مصر في كندا بـ "British Columbia University":

يمكن الحصول على منح مجانية للطلاب من خلال منحة للطلاب المتميزين، بحيث يتقدمون لدراسة درجة البكالريوس في جامعة British Columbia، بينما يتمكن من تجديد الجائزة لمدة 3 سنوات دراسية إضافية، ويختلف ذلك وفق عدد ودرجة المنح التي تقدم سنويا، إلى جانب التمويل المتاح.

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كيفية الحصول على منح مجانية للطلاب في كندا:  

- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع الجامعة.

- الخطوة الثانية: التحقق من التفاصيل وإكمال الملف الشخصي.

بينما يتم الحصول على منح مجانية للطلاب في روسيا عن طريق:

تقوم الدولة الروسية بتقديم منح مجانية للطلاب من خلال تمويل منح دراسية في العديد من جامعاتها كل عام، بينما يصل عدد المنح لـ 15 ألف منحة كل عام.

بينما يمكن إيجاد منح مجانية للطلاب باختيار المجال الذي ترغب في الحصول على درجة البكالوريوس من خلاله.

خطوات التقديم لمنح مجانية للطلاب في روسيا

•  أولى الخطوات قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالدراسة في روسيا، وقم بإرسال طلب للحصول على منحة.

 • ثم قم باختيار ما يناسب طموحاتك العلمية من برامج دراسية، للحصول على درجة الماجستير. 

 •  قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بك في الملف الشخصي الذي سيتم إرساله إلى موقع الجامعة المنشودة. 

 •   التقدم للاختبار الذي تجريه الجامعة بين المتقدمين للحصول على منحة دراسية مجانية.

 • سيتم تحديد موعد الاختبار الخاص بالمنحة وإخبارك به عبر بريدك الالكتروني أو الهاتف المرفق في ملف التقديم.

 •  مجرد أن تضغط على البرنامج الذي قمت باختياره، ستتعرف على أسماء الجامعات التي تقدم منح دراسية في هذا البرنامج. 

 •   يوجد بعض الجامعات التي تشترط عليك حضور الاختبار في الجامعة نفسها في روسيا، والبعض الآخر يسمح بتأدية الاختبار عبر الإنترنت مثل الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، والجامعة الوطنية للبحوث.

 •  لمعرفة جميع الوثائق المطالب بتقديمها، عليك الانتظار حتى يتم قبولك في إحدى المنح الدراسية المجانية ثم قم بالاتصال بالجامعة ومعرفة جميع التفاصيل.

 • قم بتحضير الخطاب التحفيزي الذي سيتم إرساله مع سيرتك الذاتية للجامعة.

شروط التقدم لـ منح مجانية للطلاب في روسيا

 •  الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العلمية.

 • لمن لا يجيد اللغة الروسية أو الإنجليزية، عليه الامتثال لسنة تحضيرية في الجامعة التي سيوضع في قائمة الدارسين فيها.

• كتابة رسالة تعريفية تقوم فيها بالتعريف بنفسك وإمكانياتك ومهاراتك في التحصيل الأكاديمي، ويسمى في بعض الأحيان خطاب التحفيز الذي يتضمن الأسباب والدوافع التي جعلتك تقبل على تلك المنحة.
منح دراسية مجانية لطلاب الثانوية العامة 2020-2021 خارج مصر
منح مجانية للطلاب بألمانيا 2020/ 2021 :

يفكر الكثيرون في التقديم لـ "منح مجانية للطلاب" والسفر خارجا، هذا إلى جانب استكمال دراستهم في الخارج، وبشكل خاص دراسة الماجستير أو الدكتوراه، بينما عند اتخاذهم القرار النهائي للسفر يتم البدء في التفكير فى المكان الذى سوف يسافرون إليه، خاصة استكمال دراستهم، ونجد ألمانيا من الاختيارات المناسبة، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة ومميزات الدراسة في ألمانيا عن غيرها من الدول.

بينما الـ "منح مجانية للطلاب" في ألمانيا، فالتكاليف المادية فى ألمانيا ليست عالية، وهذا بالإضافة إلى المنح الدراسية المجانية التى تقدمها الجامعات الألمانية مما يجعلها من أول الخيارات التى تظهر للطلاب راغبي السفر هذا بجانب تقديمها للعديد من برامج الدراسة، وبشكل خاص فى قسم التكنولوجيا والهندسة، ومن هنا يمكن التحدث عن منح مجانية للطلاب والتى تقدمها بعض جامعات دولة ألمانيا.


 

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