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تعليم

تعرف على كيفية الدراسة في الخارج مجانا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني

يتساءل العديد من طلاب مختلف الجامعات المصرية حول كيفية الدراسة في الخارج مجانا والالتحاق بالجامعات الخارجية للدراسة بجميع برامجها الدراسية على أيدي خبراء ومتخصصين للتأهيل لسوق العمل الدولي في جميع المجالات والتخصصات، ويستعرض "صدى البلد" للطلاب العديد من المنح الدراسية المقدمة من الجامعات في ألمانيا وروسيا وكندا.


 

الدراسة في الخارج مجانا في كندا 

Brescia University:- 

يمكنك الدراسة في كندا بجامعة بريشيا أو Brescia University حيث يمكن التقديم لعدة منح دراسية جزئية، وذلك للطلاب الدوليين.

 

شروط الحصول على منحة دراسية مجانية في كندا بجامعة بريشيا:

- أن تكون طالبًا دوليًا.

 

- امتلاك شهادة الثانوية العامة.

 

- امتلاك شهادة إجادة اللغة الإنجليزية مثل إيلتس أو توفل.

 

الحصول منح دراسية مجانية بعد الثانوية العامة خارج مصر في كندا بـ "British Columbia University": 

يمكن الحصول على الدراسة في الخارج مجانا من خلال المنحة للطلاب المتميزين الذين يتقدمون لدراسة درجة البكالريوس في جامعة British Columbia، كما يتمكن من تجديد الجائزة حتى 3 سنوات دراسية اضافية، حيث يختلف وفق عدد ودرجة المنح المقدمة سنويا، ذلك بالإضافة إلى التمويل المتاح.

 

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ونوضح كيفية الدراسة في الخارج في كندا: 

- الخطوة الأولى: لا بد من إنشاء حساب على موقع الجامعة.

 

- الخطوة الثانية: التحقق من التفاصيل وأكمال الملف الشخصي.


كيف احصل على منحة دراسية مجانية في روسيا:

تقوم الدولة الروسية بقديم سبل الدراسة في الخارج مجانا متمثلة في حكومتها بتمويل منح دراسية في الكثير من جامعاتها كل عام، ويصل عددها  15 ألف منحة كل عام.

 

ويمكنك الدراسة في الخارج مجانا باختيار المجال الذي ترغب في الحصول على درجة البكالوريوس من خلاله.

 

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الدراسة في الخارج مجانا للمغاربة 

خطوات التقديم الدراسة في الخارج مجانا في روسيا

 

 أولى الخطوات قم بالدخول إلى الموقع الخاص بالدراسة في روسيا، وقم بإرسال طلب للحصول على منحة.

 

ثم قم باختيار ما يناسب طموحاتك العلمية من برامج دراسية، للحصول على درجة الماجيستير.

 

  قم بتسجيل جميع البيانات الخاصة بك في الملف الشخصي الذي سيتم إرساله إلى موقع الجامعة المنشودة.

 

   التقدم للاختبار الذي تجريه الجامعة بين المتقدمين للحصول على منحة دراسية مجانية.

 

سيتم تحديد موعد الاختبار الخاص بالمنحة وإخبارك به عبر بريدك الالكتروني أو الهاتف المرفق في ملف التقديم.

 

  مجرد أن تضغط على البرنامج الذي قمت باختياره، ستتعرف على أسماء الجامعات التي تقدم منح دراسية في هذا البرنامج.

 

   يوجد بعض الجامعات التي تشترط عليك حضور الاختبار في الجامعة نفسها في روسيا.


والبعض الآخر يسمح بتأدية الاختبار عبر الإنترنت. مثل الجامعة المالية التابعة لحكومة روسيا الاتحادية، والجامعة الوطنية للبحوث.

 

  لمعرفة جميع الوثائق المطالب بتقديمها، عليك الانتظار حتى يتم قبولك في إحدى المنح الدراسية المجانية ثم قم بالاتصال بالجامعة ومعرفة جميع التفاصيل.

 

قم بتحضير الخطاب التحفيزي الذي سيتم إرساله مع سيرتك الذاتية للجامعة.

 

 

شروط التقدم للدراسة في الخارج مجانا في روسيا 

  الطلبة الحاصلون على الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العلمية.

 

 لمن لا يجيد اللغة الروسية أو الإنجليزية، عليه الامتثال لسنة تحضيرية في الجامعة التي سيوضع في قائمة الدارسين فيها.

 

 كتابة رسالة تعريفية تقوم فيها بالتعريف بنفسك وإمكانياتك ومهاراتك في التحصيل الأكاديمي، ويسمى في بعض الأحيان خطاب التحفيز الذي يتضمن الأسباب والدوافع التي جعلتك تقبل على تلك المنحة.

 

الدراسة في الخارج مجانا ألمانيا 2020/ 2021: 

يفكر الطلاب فى الدراسة في الخارج مجانا والسفر خارجا، وذلك لاستكمال دراستهم، خاصة دراسة الماجستير أو الدكتوراه، ولكن عند اتخاذهم القرار النهائي للسفر ييمكن أن يبدأون في التفكير فى المكان الذى سوف يسافرون إليه لاستكمال دراستهم، ونجد ألمانيا من الاختيارات المناسبة، وذلك يرجع إلى أسباب عديدة ومميزات الدراسة في ألمانيا عن غيرها من الدول.



 بينما تكاليف الدراسة في الخارج مجانا في ألمانيا، فالتكاليف المادية فى ألمانيا غير عالية هذا بجانب المنح الدراسية المجانية التى تقدمها الجامعات الألمانية مما يجعلها من أول الخيارات التى تظهر للطلاب المقبلين على السفر هذا بجانب تقديمها للعديد من برامج الدراسة، خاصة فى قسم التكنولوجيا والهندسة، وهنا سوف نتحدث عن المنح الدراسية المجانية التى تقدمها بعض جامعات دولة ألمانيا.

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