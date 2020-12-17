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تعليم

أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 10:50 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
مستشفى بنها الجامعى تعد من أهم وأكبر المستشفيات على مستوى محافظة القليوبية من حيث استقبال الحالات المرضية والمترددين يوميا على الاقسام الطبية للكشف وتلقى العلاج خاصة فى ظل توقف عدد من مستشفيات وزارة الصحة عن تقديم الخدمة تزامنا مع أعمال التطوير والانشاءات الجديدة بها.
ومن هذا المنطلق فقد حرصت إدارة جامعة بنها على تطوير أقسام المستشفى بالكامل دون اى توقف للخدمة الصحية المقدمة لأهالى محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.
من ناحية اخرى وجه اهالى القليوبية الشكر للدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها وقيادات الجامعة على الاهتمام بالمستشفى الجامعى مؤكدين أنها تعد المستشفى" الأم " للغلابة والبسطاء من اهالى المحافظة حيث تستقبل عدد كبير من الحالات المرضية يوميا وبها جميع التخصصات بالمقارنة بالمستشفيات العامة التى تعانى من نقص في الاجهزة والامكانيات الطبية.
وطالب أهالى القليوبية رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى بتضافر الجهود وتقديم كافة انواع الدعم المادى والمعنوى لمستشفى بنها الجامعى لما تقدمه من خدمات صحية وعلاجية في ظل كثافة شديده يوميا بمختلف العيادات والاستقبال والطوارئ تتجاوز طاقة المستشفى الفعلى.
وقد وضعت إدارة الجامعة خطة التطوير للمستشفيات الجامعية حيث تسعى مستشفيات جامعة بنها لتطوير منظومتها الصحيه ورفع كفاءة خدماتها الطبيه لتقديم خدمه طبيه متميزه فى مختلف التخصصات والاقسام الطبيه للوصول لنسب شفاء مرتفعه للمرضى.
وقد تم احلال وتجديد قسم جراحة المخ والاعصاب بالكامل لتحسين وتقديم خدمه طبيه افضل ومتميزه وايضا احلال وتجديد وحدات الغسيل الكلوى ورفع كفاءتها من ٢٥ وحده الى٤٠ وحده على عدة مراحل المرحله الاولى تم افتتاحها وجارى العمل بالمرحله الثانيه.
كما تم تجهيز وتطوير وحدة الحضانات الخارجية (وحدة حضانات الرعايه المركزه) حيث تم تركيب ( ٨) حضانات جديده و(٨)مونيتور و(١٠) سرنجات محاليل كهربائية و(٥) مضخات محاليل كهربائيه و(٤) جهاز تنفس صناعى وجهاز صدمات كهربائيه وجهاز اشعه عاديه.
بالاضافة الى تطوير قسم الاشعه حيث تم اضافة جهاز اشعه مقطعيه متعدد المقاطع ١٢٨ خاص بالشرايين التاجية وكذلك جهاز اشعه اخر خاص بقسم الطوارئ وايضا تطويرقاعة المحاضرات وإنشاء وحده خاصه لتدريب اطباء الاشعه على اعلى مستوى وكذلك إنشاء ارشيف خاص بقسم الاشعه يحتوى على العديد من المجلدات والابحاث والافلام للاستفادة منها فى البحث العلمي كما تم توفير مكان انتظار مناسب (استراحه) للمرضى والمترددين على قسم الاشعه.
من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئا كبيرا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق إدارة الجامعة حريصة على دعم المستشفيات الجامعية، باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي، حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي، من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا المترددين علىيها من المحافظة والمحافظات المجاورة.
جاء ذلك خلال افتتاح "السعيد " يرافقه الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، ووكلاء وأساتذة كلية الطب، ورؤساء الأقسام أعمال تطوير عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعي، شملت المرحلة الأولى تطوير "قسم  الكلى - الحضانات الخارجية  - العناية المتوسطة - قسم جراحة المخ والأعصاب - قسم الأشعة"، بتكلفة حوالي 15 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية. 
وأشار رئيس الجامعة خلال الجولة، إلى أنه خصصت جزء كبير من ميزانية الجامعة للمستشفيات الجامعية، فضلا عن شراء أجهزة طبية جديدة للمستشفى، مما سيكون له الأثر في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.
وأضاف الدكتور جمال السعيد، أن أعمال التطوير التى شهدتها المستشفى الجامعي، خلال الشهور الماضية شملت جميع الأقسام الطبية بالكامل دون أي توقف للخدمة الصحية للمرضى، مؤكدا أنه تم أيضا البدء في ميكنة العمل داخل المستشفى، التي بدأت بالتحصيل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات بين العاملين والمترددين على المستشفى.
من ناحية أخرى، تفقد رئيس الجامعة، خلال الجولة، استعدادات المستشفى لاستقبال الحالات المرضية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وإجراءات صرفها.
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
أبرزها أقسام الكلى والحضانات والعناية والأشعة.. أهم معلومات عن تفاصيل تطوير مستشفى "الغلابة" ببنها الجامعى..صور
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