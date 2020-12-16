جمال السعيد: حريصون على تطوير مستشفى بنها الجامعي دون توقف الخدمة الصحية..صور

أكد الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها ، أن مستشفيات بنها الجامعية تتحمل عبئًا كبيرًا، والدور الأكبر في تقديم الخدمة الصحية داخل محافظة القليوبية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق تحرص إدارة الجامعة على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي من خلال تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا المترددين على المستشفى من المحافظة والمحافظات المجاورة.





جاء ذلك خلال افتتاح السعيد يرافقه الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق عيسوي المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة ووكلاء وأساتذة كلية الطب ورؤساء الأقسام أعمال تطوير عدد من الأقسام العلاجية بالمستشفى الجامعى.





وشملت المرحلة الأولى من أعمال التطوير قسم الكلى - الحضانات الخارجية - العناية المتوسطة - قسم جراحة المخ والأعصاب - قسم الأشعة "، وذلك بتكلفة حوالى 15 مليون جنيه شاملة الإنشاءات والتجهيزات الطبية.





واشار السعيد خلال الجولة الى أنه تم تخصيص جزء كبير من ميزانية الجامعة للمستشفيات الجامعية فضلا عن شراء أجهزة طبية جديدة للمستشفى مما سيكون له الأثر في تحسين الخدمة المقدمة للمرضى.





وأضاف رئيس الجامعة ان أعمال التطوير التى شهدتها المستشفى الجامعى خلال الشهور الماضية شملت جميع الأقسام الطبية بالكامل دون اى توقف للخدمة الصحية للمرضى، مؤكدا انه تم أيضا البدء فى ميكنة العمل داخل المستشفى والتي بدأت بالتحصيل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات بين العاملين والمترددين على المستشفى.





من ناحية أخرى تفقد السعيد خلال الجولة استعدادات المستشفى لاستقبال الحالات المرضية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وإجراءات صرفها.





كانت اللجنة المشرفة علي انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة بنها برئاسة الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد أعلنت أن عدد الطلاب المقبولين لخوض ماراثون الانتخابات بلغ 831 مرشحا، فيما بلغ عدد الطعون المقدمة 73 طعنا تم قبول 21 منهم ، كما تم قبول تنازل 16 مرشحا من الطلاب.





من جانبه أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أن الجامعة وكلياتها استعدت استعدادًا كاملًا لإجراء الانتخابات الطلابية في نزاهة وشفافية كاملة.





وأشار سمير إلى حرص الجامعة أن تجري الانتخابات الطلابية في حيادية كاملة ودون أى تدخل وأن تعطي الحرية كاملة للطلاب لاختيار من يمثلهم في الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعة والكليات.





من جانبه قال الدكتور خالد عيسوى منسق عام الأنشطة الطلابية انه تم اليوم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد استقبال الطعون وفحصها ، مشيرا الى ان الدعاية الانتخابية سوف تبدأ غدا الخميس 17 ديسمبر ، فيما تجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 20 ديسمبر والإعادة في اليوم التالي.