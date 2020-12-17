ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مواعيد امتحانات الفصل الدراس الأول بداية من الصف الرابع الابتدائى حتى الإعدادى بنظام التعليم العام والخاص والرسمى والدمج والمهنى.





وكشفت المديرية أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى بنظام العام والرسمى لغات، والدمج يبدأ يوم 16 يناير وتكون الامتحانات 3 أيام يوم 16 و17 و24 يناير والصف الخامس الابتدائى يوم 17 و21 و25 يناير، والسادس الابتدائى يوم 18 يناير و23 و26.

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصف الاول فى نظام التعليم العام والرسمى ولغات والدمج، يوم 16 يناير، و18 و20، 22، 24 ، 26 يناير، والصف الثانى الإعدادى الأحد 17 و20 و23 و25 و27 يناير، ونهاية التعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادى فى نظام التعليم العام والرسمى لغات وكذلك الخاص تبدأ يوم 30 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.





وتجرى امتحانات الإعدادية فى نظام المهنى بمدينة الغردقة بداية من يوم 16 يناير فى الفترة المسائية تبدأ من الواحدة والنصف ظهرا، وفى غارب والقصير وسفاجا فى الفترة الصباحية.