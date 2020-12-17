ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 01:51 م
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر مواعيد امتحانات الفصل الدراس الأول بداية من الصف الرابع الابتدائى حتى الإعدادى بنظام التعليم العام والخاص والرسمى والدمج والمهنى.


وكشفت المديرية أن امتحانات الصف الرابع الابتدائى بنظام العام والرسمى لغات، والدمج يبدأ يوم 16 يناير وتكون الامتحانات 3 أيام يوم 16 و17 و24 يناير والصف الخامس الابتدائى يوم 17 و21 و25 يناير، والسادس الابتدائى يوم 18 يناير و23 و26.

 

وبالنسبة للمرحلة الإعدادية تبدأ امتحانات الصف الاول فى نظام التعليم العام والرسمى ولغات والدمج، يوم 16 يناير، و18 و20، 22، 24 ، 26 يناير، والصف الثانى الإعدادى الأحد 17 و20 و23 و25  و27 يناير، ونهاية التعليم الأساسى الصف الثالث الإعدادى فى نظام التعليم العام والرسمى لغات وكذلك الخاص تبدأ يوم 30 يناير وتنتهى يوم 4 فبراير.


وتجرى امتحانات الإعدادية فى نظام المهنى بمدينة الغردقة بداية من يوم 16 يناير فى الفترة المسائية تبدأ من الواحدة والنصف ظهرا، وفى غارب والقصير وسفاجا فى الفترة الصباحية.

ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
ابتدائي وإعدادي.. اعتماد جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول فى البحر الأحمر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

تعرف على إرشادات تحرير استمارة التقدم لـ امتحانات الشهادة الاعدادية 2021

محافظ بني سويف يعتمد جداول امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول

بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمدارس البحيرة 16 يناير المقبل

ترشيحاتنا

قصة سيارة محمد فؤاد في كليب هنساك.. تحفة فولكس فاجن

انخفاض واضح.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

عدوية يكشف حقيقة إصابته بمرض خطير وسر ابتعاد الجميع عنه

تبناه واعتبره ابناً له.. فرس نهر يعض مالكه حتى الموت ويدفنه بالماء

مساعد وزير الداخلية: 14 ألفا و75 طالبا تقدموا لكشف الهيئة من خريجي الثانوية العامة

اليُتم والمايوه وداعش وشارلي إبدو.. حياة بومدين جمعت الفصول الأربعة في عمر قصير مجهول المصير

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرسيدس تطرح قاطرة هيدروجينية جديدة Mercedes gen h2.. صور

سعر ومواصفات كيا سبورتاج Kia sportage jbl black edition.. صور

سعر ومواصفات شيري أريزو chery arrizo 5 اليوم في مصر "صور"