استمرار أزمة طالب الغردقة بعد تعرضه لحادث سير.. ومناشدات لمحافظ البحر الأحمر بالتدخل

تعرّض محمود محمد حسن، طالب فى الصف الثانى الإعدادى بالغردقة، لحادث سير، تسبب له في إصابات بالغة، دخل على أثرها مستشفى النيل بالغردقة .





محمود كان طالبًا مجتهدًا فى دراسته يساعد والدته المنفصلة عن والده وكان سندها الوحيد ويتحمل المسؤولية وكان يوفر على قدر الإمكان مصروفات الدراسة، ولا يحصل على دروس خصوصية، ورغم ذلك أكد المدرسون بالمدرسة أنه متفوق.





والدة محمود باعت كل ما تملك لتكمل المبلغ المبدئي الذى طلبته منها المستشفى، وهو 59 ألف جنيه، ومازالت حالة نجلها غير مستقرة حتى الان، كما أن المبلغ مرجح للزيادة؛ لان الحالة الصحية ما زالت تحتاج لبعض العمليات والادوية.

زملاء محمود وأساتذته بالمدرسة دشّنوا حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة المسؤولين بالتدخل خاصة أن المبالغ المطلوبة لا تستطيع والدته تحملها .

وكشف بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعى أن عددًا من المستشفيات الخاصة من ضمنها التى يعالج بها محمود، خُصصت أرضها بالمجان، وكان شرط موافقة مجلس محلى المحافظة وقتها على ذلك، هو ان تكون هناك نسبة 10 % من الأسرة، للحالات غير القادرة، وتعالج بالمجان، ولا تتكلف سوى الأدوية، مطالبين بأن يشمل محمود هذا القرار والبحث عن آلية لتفعيله.