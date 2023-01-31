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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سفير مصر بالمغرب يكشف آخر الاستعدادات لأولى مباريات الأهلي في مونديال الأندية|شاهد

النادي الأهلي
النادي الأهلي

وجه  السفير ياسر عثمان  ، سفير مصر لدى المملكة المغربية، الشكر للجالية المصرية في المغرب قائلاً: ونشكرهم على تعاونهم ومؤازرتهم للأهلي"، مؤكداً  توفير كل الإمكانيات اللازمة للأهلي وأن كافة الأوضاع مستقرة بالنسبة لبعثة الأهلي وأن  معسكر الأهلي  الليلة في طنجة ليكون قريبا من ملعب المباراة. 

 

 تابع في مداخلة هاتفية " خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON : " الكرة المصرية لها جمهور كبير في المغرب، والجماهير المغربية ستدعم الأهلي في أولى مبارياته، والجانب المغربي يقدر بشكل كبير مؤازرة الجماهير المصرية، أسود الأطلس، في كأس العالم الأخيرة بقطر".

 

 ويحتضن المغرب مونديال الأندية، على ملعبي الرباط وطنجة، خلال الفترة بين 1 و11 فبراير ووصلت بعثة فريق الأهلي، في وقت سابق لمقر إقامتها في مدينة تطوان بالمغرب استعدادا لمباراة أوكلاند سيتي النيوزيلندي المقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء بتوقيت القاهرة على ملعب ابن بطوطة في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية.

سفير مصر لدى المملكة المغربية السفير ياسر عثمان برنامج كلمة أخيرة المغرب توك شو

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