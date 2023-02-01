13 أتوبيسا.. مواطن ينظم رحلة لأطفال قريته لزيارة معرض الكتاب .. تفاصيل

كشف كمال سالم صاحب فكرة تنظيم رحلة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأطفال قريته، تفاصيل الفكرة .

وقال كمال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :" بدأت هذه الفكرة منذ 2021 وبدات باتوبيسين وفي العام التالي وصلت لـ 6 اتوبيسات".

وتابع كمال سالم :" رحلة معرض الكتاب في دورته الحالية وصلت لـ 13 أتوبيس به اطفال قريتي، والرحلة كانت جميلة".

واكمل كمال سالم :" كان معي فريق من الشباب المتطوع من أجل تنظيم رحلة أطفال القرية لمعرض الكتاب ".

ولفت كمال سالم :" تواصلنا مع الهيئة العامة للكتاب ووفرت لنا مدخل خاص وسمحت لي بالدخول مجانا والأطفال كانوا سعداء بشكل كبير ".