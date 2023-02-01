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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

13 أتوبيسا.. مواطن ينظم رحلة لأطفال قريته لزيارة معرض الكتاب .. تفاصيل

معرض الكتاب
معرض الكتاب

كشف كمال سالم صاحب فكرة تنظيم رحلة زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، لأطفال قريته، تفاصيل الفكرة .

 

 

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وقال كمال سالم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة " دي إم سي "، :"   بدأت هذه الفكرة منذ 2021 وبدات  باتوبيسين وفي العام التالي وصلت لـ  6 اتوبيسات".

 

 وتابع  كمال سالم :"  رحلة معرض الكتاب في دورته الحالية وصلت لـ 13 أتوبيس به اطفال قريتي، والرحلة كانت جميلة".

 

 واكمل كمال سالم :" كان معي فريق من الشباب  المتطوع من أجل تنظيم رحلة أطفال القرية لمعرض الكتاب ".

 

 ولفت كمال سالم :"  تواصلنا مع  الهيئة العامة للكتاب ووفرت لنا مدخل خاص وسمحت لي بالدخول مجانا  والأطفال كانوا سعداء بشكل كبير ".

 

 

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